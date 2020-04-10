Балласт Динамо, замена Пятову, Скрипник vs Вернидуб. ТаТоТаке №138
Объяснение удивительного футбольного термина из Германии
Михаил Спиваковский и Сергей Болотников продолжают отвечать на вопросы зрителей, рассказывают о себе и запускают интересный квиз.
- Игроки "Динамо", которых стоит избавиться этим летом
- Сравниваем показатели "Зари" при Скрипнике и Вернидубе
- Трубин реально может стать топ-голкипером
- За какие места в АПЛ боролись бы "Шахтер" и "Динамо"
- Кто такой "раумдойтер"
- Стадионы, которые больше всего нас поразили
- Спиваковский рассказывает, как ищет игроков для клубов УПЛ
- Как Спиваковский попал в театр
- Загадка для зрителей ТаТоТаке от нашего подписчика
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Источник:ТаТоТаке
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