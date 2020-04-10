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Балласт Динамо, замена Пятову, Скрипник vs Вернидуб. ТаТоТаке №138

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(1 голосов)

Объяснение удивительного футбольного термина из Германии

Балласт Динамо, замена Пятову, Скрипник vs Вернидуб. ТаТоТаке №138
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Михаил Спиваковский и Сергей Болотников продолжают отвечать на вопросы зрителей, рассказывают о себе и запускают интересный квиз.

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В статье: Андрей Пятов Юрий Вернидуб Виктор Скрипник Динамо (Киев) ТаТоТаке Сергей Болотников Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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