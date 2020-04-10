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В Кривом Роге началась реконструкция стадиона Металлург

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Обещают закончить к концу года

В Кривом Роге началась реконструкция стадиона Металлург
Новина українською

В Кривом Роге началась реконструкция стадиона "Металлург".

По проекту на арене предусмотрена замена трибун, перекрытий и гидроизоляционного слоя чаши стадиона в целом.

Также капитально отремонтируют фасад стадиона и проведут благоустройство территории возле стадиона.

"На данный момент начался ремонт западной стороны стадиона. Уже проводится демонтаж входной группы – монолитных лестниц и пандусов. Затем реконструкция чаши, трибун, помещений", – заявил начальник управления капитального строительства Валерий Катькин.

На реконструкцию планируют потратить 55 млн гривен. Завершить реконструкцию планируют к концу этого года.

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
10.04.2020 в 18:26
А играть кто будет? Команду пригласили бы,вон Олимпик например
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