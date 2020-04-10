В Кривом Роге началась реконструкция стадиона Металлург
Обещают закончить к концу года
В Кривом Роге началась реконструкция стадиона "Металлург".
По проекту на арене предусмотрена замена трибун, перекрытий и гидроизоляционного слоя чаши стадиона в целом.
Также капитально отремонтируют фасад стадиона и проведут благоустройство территории возле стадиона.
"На данный момент начался ремонт западной стороны стадиона. Уже проводится демонтаж входной группы – монолитных лестниц и пандусов. Затем реконструкция чаши, трибун, помещений", – заявил начальник управления капитального строительства Валерий Катькин.
На реконструкцию планируют потратить 55 млн гривен. Завершить реконструкцию планируют к концу этого года.
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Источник:Криворожский городской совет
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
10.04.2020 в 18:26
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