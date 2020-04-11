Интерес к Миколенко с Серии А, убытки Зари, отставки в Барселоне. Главные новости за 10 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 10 апреля

Неаполитанские СМИ утверждают, что скауты "Наполи" рекомендовали клуба трансфер Виталия Миколенко. Указывается, что потенциальная сумма трансфера может составить 15 млн евро, при этом на него также претендуют "Марсель" и "Вест Хэм". Также сообщается, что неаполитанцы начали сбор информации о центрбэке Денисе Попове.

Правда, интерес проявляют не из Премьер-лиги, а Чемпионшипа. Как сообщают местные СМИ, подписать уругвайца летом попытается "Рединг". При этом отмечается, что на Карлоса есть и другие претенденты. Напомним, де Пена присоединился к "Динамо" как свободный агент, пока Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро. В текущем сезоне он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах. Ранее он уже выступал в Чемпионшипе - за "Мидлсбро", но отыграл только шесть матчей.

Согласно документу, за прошлый год доходы луганского клуба составили 196,7 млн гривен. Львиную долю доходов составили трансферы - 149 млн грн, на билетах "Заря" заработала 1,3 млн грн, 25 млн - доход от выплат УЕФА. При этом расходы оказались выше, как следствие "Заря" завершила год с убытком в 32 тысячи гривен.

Евгений Коноплянка ответил на вопрос, какой бы он совет дал себе молодому. Вингер "Шахтера" отметил, что он ничего не хотел бы менять, ведь абсолютно доволен ранними годами своей карьеры. Вместе с тем Евгений заметил, что возможно ему стоило раньше выехать за границу, тогда ему было бы легче адаптироваться к новому месту. Коноплянка, напомним, год отыграл в Испании, три года в Германии, "Днепр" он покинул в 2015-м, хотя ранее его хотел приобрести "Ливерпуль", однако получил отказ от Игоря Коломойского.

На стадионе "Металлург" заменят трибуны, перекрытия, отремонтируют фасад и проведут благоустройство территории возле арены. Местные власти выделили на реконструкцию 55 млн гривен, работы уже начались. Напомним, что ранее на "Металлурге" выступал ФК "Кривбасс", прекративший существование в 2013-м году. В 2006-м на этом стадионе состоялся золотой матч между "Шахтером" и "Динамо".

В заявлении функционеров каталонского клуба сообщается, что они не видят возможности контролировать управление клубом в условиях новой экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии. Кроме того директора подчеркнули свое разочарование делом о кампании в социальных сетях, проводимой по инициативе президента Хосепа Бартомеу. Суть развернутой деятельности сводилась к критике ключевых персон в иерархии клуба, таких как Месси, Пике, Пуйоль, Гвардиола.

Во Франции разработали рекомендации по урезанию зарплат игрокам из-за экономического кризиса. Тем, у кого зарплата в диапазоне 10-20 тысяч евро, сократят на 20%, от 20 до 50 тысяч - на 30%, от 50 до 100 тысяч - на 40%. Неймару и его партнерам по ПСЖ, в которых зарплаты превышают 100 тысяч евро, могут сократить заработок на 50% в месяц. Также в СМИ отмечают, что в Париже не волнуются по поводу потери бразильца, ведь понимают, что никто в нынешних условиях не сможет позволить себе выкупить его контракт.