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Худжамов: Зачем дружить с теми, кто поубивал много украинцев?

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Позиция ветерана и факты, с которыми сложно спорить

Худжамов: Зачем дружить с теми, кто поубивал много украинцев?
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Бывший голкипер "Мариуполя" и "Динамо" Рустам Худжамов рассказал про отношение к России и ситуацию в Донецке в 2014-м году.

"Не разделяю мнение Усика. Но что – загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалог. Проблема в том, что когда к власти пришел, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, то такие точки зрения снова повылазили наружу.

Ты или я можем чувствовать себя в своей стране некомфортно. Если ты считаешь, что СССР – режим абсолютных убийц, то не можешь это говорить, потому что стаешь порохоботом и бандеровцем. Если скажешь, что Сталин – тварь, то тоже становишься порохоботом. Не украинцем, не патриотом, а падлюкой для всех. Это проблема.

Но площадка для Усика – это один из принципов демократии. Где люди с разными взглядами, верованиями, сексуальной ориентацией являются гражданами одной страны. Но очень важную роль играет то, куда эти люди собираются нас вести, куда мы придем и для чего?

Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми – оставить их и не трогать.

В начале 2014-го вышел гулять с малым по Донецку. Возле нас какая-то пожилая женщина говорила по телефону. Спрашивала: "Ты видела выступления Путина, где он говорил, что не кинет Донецк? Я готова была расцеловать телевизор". Думаю, она там осталась.

Интересно, понравилось ли ей все, что произошло. Не думаю", – сказал Худжамов.

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В статье: Рустам Худжамов
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Источник:
Трибуна
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