Бывший игрок Таврии, Полиграфтехники и Зари умер в Симферополе
Сегодня он был похоронен в Крыму
Умер экс-игрок "Таврии", "Полиграфтехники" и "Зари" Павел Скорик, как сообщил его бывший партнер по команде Сергей Чуйченко.
9 апреля вечером перестало биться сердце бывшего игрока многих украинских команд - житомирского "Полесье", севастопольской "Чайки", симферопольской "Таврии", александрийской "Полиграфтехники", криворожского "Кривбасса", Северодонецкого "Химика", Кременчугского "Нефтехимика", луганской "Зари" и ужгородской "Верховыни" Павла Скорика.
Он умер в результате онкологической болезни через шесть дней после того, как ему исполнился 51 год. В последнее время Павел Скорик выступал на любительском уровне в одной из крымских команд ветеранов футбола.
В субботу, 11 апреля он был похоронен в Симферополе.