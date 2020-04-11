  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Бывший игрок Таврии, Полиграфтехники и Зари умер в Симферополе
В тренде

Бывший игрок Таврии, Полиграфтехники и Зари умер в Симферополе

Общие новости
(2 голосов)

Сегодня он был похоронен в Крыму

Бывший игрок Таврии, Полиграфтехники и Зари умер в Симферополе
UA-Футбол
Новина українською

Умер экс-игрок "Таврии", "Полиграфтехники" и "Зари" Павел Скорик, как сообщил его бывший партнер по команде Сергей Чуйченко.

9 апреля вечером перестало биться сердце бывшего игрока многих украинских команд - житомирского "Полесье", севастопольской "Чайки", симферопольской "Таврии", александрийской "Полиграфтехники", криворожского "Кривбасса", Северодонецкого "Химика", Кременчугского "Нефтехимика", луганской "Зари" и ужгородской "Верховыни" Павла Скорика.

Он умер в результате онкологической болезни через шесть дней после того, как ему исполнился 51 год. В последнее время Павел Скорик выступал на любительском уровне в одной из крымских команд ветеранов футбола.

В субботу, 11 апреля он был похоронен в Симферополе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Таврия (Симферополь) Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...