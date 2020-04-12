Планы Италии, рекомендации Беларуси, увольнение Демьяненко. Главные новости за 11 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 11 апреля

Министр спорта Италии Винченцо Сподафора предложил уже четвертого мая возобновить спортивные соревнования по всей стране, где наконец статистика смертей от коронавируса пошла на спад. При этом клубы Серии А четвертого мая восстановят тренировки, а матчи чемпионата могут начаться 31 мая, продлится сезон до начала августа. Понятно, что все это при условии поединков при пустых трибунах.

В центральном матче дня "Торпедо-БелАЗ" из Жодино принимал "Энергетик-БГУ", добывший три подряд победы на старте чемпионата. Однако на этот раз "студенты" проиграли со счетом 0:2, пропустив от Хачатуряна и Рамоса. Именно "Торпедо" вышло на первое место, опередив "Энергетик-БГУ" по дополнительным показателям. "Слуцк" (при участии Чеботаева и Тетеренко) сыграл вничью с "Витебском" (Каленчук) - 1:1, а минское "Динамо" (Сухоцкий) проиграло "Городее".

Пока президент Беларуси Александр Лукашенко предпочел не замечать проблемы, та никуда не делась. По состоянию на субботу в стране было более двух тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Среди них - 300 медиков. Как следствие Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Беларуси отменить массовые мероприятия, к которым относятся и футбольные соревнования, чтобы замедлить распространение болезни.

Зимой легенда "Динамо", у которого был перерыв в тренерской работе продолжительностью семь лет, возглавил словацкую "Нитру". Однако уже сейчас стороны прекратили сотрудничество. Под руководством Демьяненко "Нитра" однажды победила, однажды сыграла вничью и дважды проиграла. Команда занимает предпоследнее место в чемпионате.

О трансферных слухах

Погба планирует вернуться в "Ювентус". По данным СМИ, француз дал поручение агенту Мино Райоле договориться с клубами. Потерю француза МЮ может компенсировать за счет ганца Томаса Парти, что выступает за "Атлетико". Впрочем, манчестерский гранд должен будет выдержать конкуренцию со стороны "Интера". Кроме Погба "Ювентус" может усилить центр поля чемпионом мира Нголо Канте. "Челси" рассматривает вариант с трансфером француза, который уже не играет такой роли в команде как раньше. В соглашение могут быть включены также Пьянич, Сандро и Ругани.