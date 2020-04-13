Гол Милевского, статистика Лунина, надежды на Кейна. Главные новости за 12 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 12 апреля

По данным британских СМИ, Европейский футбольный союз планирует чтобы сначала были доиграны национальные чемпионаты, а уже потом можно будет завершить еврокубковый сезон. Ориентировочно Лигу Чемпионов и Лигу Европы доиграют в сжатые сроки в августе. Однако, чтобы этот план воплотился в жизнь, нужно чтобы чемпионаты возобновились не позднее июня.

В Беларуси в воскресенье играли призеры предыдущего чемпионата. БАТЭ разгромил "Минск" (за горожан играли украинцы Насибулин и Чаговец) со счетом 3:0. "Шахтер" Юрия Вернидуба не смог обыграть "Смолевичи" - ничья 0:0, что опустило команду украинского специалиста на 12-е место. Наконец "Динамо" из Бреста одержало волевую победу над "Ислочью" - 3:1. В основе вышли Хачериди, Нойок и Милевский, именно Артем забил второй - победный гол своей команды, которая поднялась в турнирной таблице на третье место.

Издание As посчитало, что на данный момент Андрей Лунин опережает Альфонса Ареоля в борьбе за звание второго номера "Реала" (статус первого Куртуа не обсуждается). Лунин в среднем пропускает один гол за 92 минут, тогда как Ареола - за 96, но у Андрея значительно выше процент отраженных мячей - в украинского голкипера он равен 75%, тогда как у француза лишь 55%. Лунин имеет 30 сейвов, тогда как Ареоля - 16. As делает вывод, что руководству "Реала" будет весьма непросто определиться со вторым номером в межсезонье.

Журналист Игорь Цыганик сообщил, что уже 13-го апреля футболисты "Динамо" приступят к работе. Тренировки будут проходить малыми группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на базе в Конча-Заспе и стадионе имени Лобановского. Впрочем, официального подтверждения этой информации от клуба нет.

Одно из украинских изданий сообщило, что летом Марьян Швед вернется в один из клубов УПЛ на правах аренды, ведь форвард не имеет игровой практики в "Селтике". Среди претендентов называлась "Александрия". Однако сам Швед категорически опроверг эту информацию, заявив, что в Украине он может играть только за одну команду - "Карпаты".

Юрген Клопп является большим поклонником таланта Джейдона Санчо из "Боруссии". Ожидалось, что летом мерсисайдцы попытаются подписать вингера. Однако в условиях кризиса "Ливерпуль" не сможет позволить себе чрезмерные траты, тогда как этот трансфер оценивается в не менее 100 млн евро. Таким образом, главным фаворитом становится "Манчестер Юнайтед", у которого нет проблем з финансами.

Речь о Гарри Кейне. Таким образом боссы "Тоттенхэма" планируют пополнить клубный бюджет, чтобы рассчитаться с долгами за строительство стадиона и летние трансферы. Президент шпор Дэниэл Леви планирует выручить за бомбардира не менее 200 млн евро. Ранее интерес к нападающему проявлял "Манчестер Юнайтед".