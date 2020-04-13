Приоритеты УЕФА, успехи Милевского и выход Динамо из карантина? Главные новости за 12 апреля. Аудио

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УЕФА планирует сначала доиграть национальные чемпионаты, а затем завершить еврокубковый сезон. Приключения украинцев в Беларуси, большое сравнение Лунина и Ареоля в битве за звание второго номера "Реала", но это не все новости футбола. Инсайд Игоря Цыганыка касательно выхода "Динамо" из карантина, а также потенциальное возвращение Шведа в УПЛ? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.