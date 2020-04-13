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Приоритеты УЕФА, успехи Милевского и выход Динамо из карантина? Главные новости за 12 апреля. Аудио

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Приоритеты УЕФА, успехи Милевского и выход Динамо из карантина? Главные новости за 12 апреля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеГол Милевского, статистика Лунина, надежды на Кейна. Главные новости за 12 апреля

УЕФА планирует сначала доиграть национальные чемпионаты, а затем завершить еврокубковый сезон. Приключения украинцев в Беларуси, большое сравнение Лунина и Ареоля в битве за звание второго номера "Реала", но это не все новости футбола. Инсайд Игоря Цыганыка касательно выхода "Динамо" из карантина, а также потенциальное возвращение Шведа в УПЛ? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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