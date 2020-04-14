Проблемы Барселоны, план Шахтера и снова телепул УПЛ. Главные новости за 13 апреля. Аудио

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"Горняки" разработали хитрый, но законный план, чтобы вернуть игроков в физические кондиции, а кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт сделал громкое заявление о проблемах клуба, но это не все новости футбола. Игорь Суркис и Сергей Палкин высказались на тему единого телепула, ирония Олега Смалийчука и планы клубов АПЛ. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.ы