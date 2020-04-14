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Галлиани: Шевченко – великий. Решение переехать в Лондон он принимал сам

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Адриано вспомнил про Андрея

Галлиани: Шевченко – великий. Решение переехать в Лондон он принимал сам
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Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани рассказал о трансферах "россонери" в период его работы – итальянец трудился в клубе с 1986 по 2017 год. Цитирует Адриано Sport Italia и Football Italia.

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"Когда мы только пришли в "Милан" вместе с Сильвио Берлускони, то столкнулись с огромными финансовыми проблемами. В то же время, была хорошая основа для построения команды. Мы сразу подписали Гуллита и Ван Бастена, в следующем году пришел Райкард".

"К отличной защите мы подключили чемпионов: Кака в моем сердце навсегда, Шевченко – великий. Это касается и Роналдиньо, Веа, Бобана. Со многими я до сих пор поддерживаю хорошие отношения".

"Мы пытались купить Дель Пьеро до его перехода в "Ювентус". Та же история и с Криштиану Роналду – португальцу было 16 лет, но "Спортинг" выставил слишком большой ценник".

"В 2006 году Андрей сам решил переехать в Лондон, это было его личное решение, а не "Милана" или Берлускони".

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В статье: Андрей Шевченко Криштиану Роналду Алессандро Дель Пьеро Адриано Галлиани Милан
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Источник:
Sky Italia

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Комментарии (2)
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ysebe1970 (Бровары)
14.04.2020 в 14:19
ну там пазик (не автобус) принимала решение и плюс Шеву поджимал Индзаги хоть баран по меркам футбола но чутье на голы это лучший форвард в истории футбола..
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DOMENICO (Lviv)
14.04.2020 в 12:39
Зараз,дивлячись на ту ніщіту серед сучасних форвардів,Шева 7 коштував би мінімум 200 мільйонів
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