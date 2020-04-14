Назовите всех обладателей Золотого мяча. КВИЗ

В традиционной рубрике – КВИЗ от UA-Футбол - пришла очередь Золотого мяча. Точнее - их обладателей. Итак, за 10 минут вам нужно вспомнить всех 44 футболистов, которые получали Золотой мяч от France Football (а в период с 2010-го по 2015-й совместно с ФИФА). Ответы (только фамилии) можно вводить как на украинском, так и на русском языках.