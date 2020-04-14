  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Назовите всех обладателей Золотого мяча. КВИЗ
В тренде

Назовите всех обладателей Золотого мяча. КВИЗ

Общие новости
(1 голосов)

С 1956-го до наших дней

Назовите всех обладателей Золотого мяча. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

В традиционной рубрике – КВИЗ от UA-Футбол - пришла очередь Золотого мяча. Точнее - их обладателей. Итак, за 10 минут вам нужно вспомнить всех 44 футболистов, которые получали Золотой мяч от France Football (а в период с 2010-го по 2015-й совместно с ФИФА). Ответы (только фамилии) можно вводить как на украинском, так и на русском языках.

Читайте такжеНазовите всех победителей Лиги / Кубка Чемпионов. КВИЗ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avangardo (Lviv)
14.04.2020 в 15:37
32/44, до 80-х тільки кілька згадав, після 80-х всі
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...