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Алиев: В Украине нет ни нефти, ни газа, ни страны

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(2 голосов)

Александр сравнил украинский и российский футбол

Алиев: В Украине нет ни нефти, ни газа, ни страны
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев сравнил чемпионаты Украины и России, при этом отдав должное Владимиру Путину.

— Где уровень футбола выше? В России или на Украине?

— Я никогда не скрывал, что российская лига была сильнее украинской. У нас "Шахтер", "Металлист", "Динамо". За чемпионство боролось около 6 команд. Но, когда я вернулся в Россию, уровень был уже другой — чуть повыше. Сейчас же чемпионата Украины вообще нет.

У нас очень много талантливых спортсменов, но спорта нет совсем. Мое мнение: ваш президент Путин собрал всех олигархов и сделал в стране спорт. Да, воровать можно, но люди сделали для страны, чтобы спорт развивался. Хотя у нас тоже столько олигархов, а они деньги воруют и ничего для страны не делают. И для спорта в том числе.

— А если сравнивать уровень жизни между странами — где он выше?

— У меня был в России контракт, я получал деньги и не обращал на это внимания. Самое главное — чтобы мои родители жили хорошо. И это зависит от меня, они меня воспитали и дали дорогу в жизнь. Сейчас я должен их за это поблагодарить. Если люди жалуются, значит, что уровень жизни низкий. А я об этом слышал, как в России, так и на Украине. В России есть нефть и газ, а этим не пользуются, потому что пользуются в верхушке. И верхушка, в отличие от остальных людей, живет хорошо. А у нас нет ни нефти, ни газа, ни страны.

— Если сборные Украины и России сейчас встретятся, то кто выиграет?

— В России очень хорошие футболисты, прекрасная сборная. То же самое и на Украине. Самое главное, чтобы они сыграли, надо заканчивать наконец войну. Я бы очень хотел, чтобы Россия и Украина встретились между собой — был бы матч века! Не смотрели бы на лучшие сборные мира, как смотрели бы на Украину и Россию. Правильно ли, что команды разводят на стадии группового этапа? Честно, я не понимаю, зачем вся эта политика лезет в спорт.

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В статье: Александр Алиев
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Источник:
sport24

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Комментарии (16)
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sam (Дніпро)
14.04.2020 в 20:31
Он прав. Из-за большого количества таких малороссов и нет страны...
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
14.04.2020 в 20:14
Бензоколония...
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0
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
14.04.2020 в 19:58
Человек дающий интервью должен говорить только о том,что он точно знает а говорить о том ,что у нас нет ни нефти ни газа это полный дилетантизм.У нас ума нет а всё остальное есть.
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+1
0
Algrab (Костопiль)
14.04.2020 в 19:46
Пропите чмо...
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+1
0
Cerega15 (Kherson)
14.04.2020 в 19:21
Я понимаю, этот алкаш уже давно мозги пропил, но уважаемая редакция, я х.у.е.ю, зачем это кидать на вентилятор??? Да, интерес к вашему сайту упал, всем понятно почему. Да, интересных новостей сейчас не найти, это тоже понятно. Но вот это - перебор!!!
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+5
0
Камонплей
14.04.2020 в 20:17
интерес к их сайту упал потому что у главреда мозг рака и (почти) всё что его команда уже давно высырает это реклама ставочных помоек, репосты с инстаграммов тупых резиновых шкур и отрыжки наркоманов вроде вот этой.
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0
0
Serhiy (Киев)
14.04.2020 в 19:01
А для мене більше немає в Україні футболіста Олександра Алієва.Здай український паспорт і повертайся в свій Хабаровськ!
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+9
0
neutral fan (White Church)
14.04.2020 в 19:01
Потрібно вже на законодавчому рівні, заборонити брати інтерв’ю у індивідів у яких IQ менше ніж у дятла, а за «на Украине», бити словником по дурній голові, поки не запам’ятає як правильно!
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+10
0
avatar
simargl (Чернигов)
14.04.2020 в 18:50
Статеечка желтит. Перепечатка с лайф-ньюс на России ))??? Фу!! Редакция , фу!!!
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+8
0
sergei2020 (Черновцы)
14.04.2020 в 18:48
Нажаль в УКРАІНІ є така мерзота як ти,без батьківщини,без прапора,вічно п*яна і дібільна!!!
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+13
0
avatar
serhi2011 (Барселона)
14.04.2020 в 18:48
хто брав це в'ю.хто цей невідомий ватний зольдат пера),де підпис?хто повторює за ху/йлом "на Україні",от автор з редактором і прокололись,консерви
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+13
0
Камонплей
14.04.2020 в 20:11
Там же вказане джерело, якийсь свинособачий сайтик, а малороси з уафутбол зкопіпастили
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.04.2020 в 18:45
Ну й довбойхоб у квадраті
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+10
0
avatar
Инспектор ( )
14.04.2020 в 18:29
Зачем распространять мнения ватников?
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+10
0
СашаXM (Хмельницкий)
14.04.2020 в 18:33
ватник ватником а что по сути он не так сказал?
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+1
-15
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simargl (Чернигов)
14.04.2020 в 18:48
А что по сути он вообще сказал ??? Не понимает многое... в силу скудоумия от алкогольной интоксикации. Вот и ты не понимаешь... но всегда за ДК )))
+10
-1


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