Алиев: В Украине нет ни нефти, ни газа, ни страны

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев сравнил чемпионаты Украины и России, при этом отдав должное Владимиру Путину.

— Где уровень футбола выше? В России или на Украине?

— Я никогда не скрывал, что российская лига была сильнее украинской. У нас "Шахтер", "Металлист", "Динамо". За чемпионство боролось около 6 команд. Но, когда я вернулся в Россию, уровень был уже другой — чуть повыше. Сейчас же чемпионата Украины вообще нет.

У нас очень много талантливых спортсменов, но спорта нет совсем. Мое мнение: ваш президент Путин собрал всех олигархов и сделал в стране спорт. Да, воровать можно, но люди сделали для страны, чтобы спорт развивался. Хотя у нас тоже столько олигархов, а они деньги воруют и ничего для страны не делают. И для спорта в том числе.

— А если сравнивать уровень жизни между странами — где он выше?

— У меня был в России контракт, я получал деньги и не обращал на это внимания. Самое главное — чтобы мои родители жили хорошо. И это зависит от меня, они меня воспитали и дали дорогу в жизнь. Сейчас я должен их за это поблагодарить. Если люди жалуются, значит, что уровень жизни низкий. А я об этом слышал, как в России, так и на Украине. В России есть нефть и газ, а этим не пользуются, потому что пользуются в верхушке. И верхушка, в отличие от остальных людей, живет хорошо. А у нас нет ни нефти, ни газа, ни страны.

— Если сборные Украины и России сейчас встретятся, то кто выиграет?

— В России очень хорошие футболисты, прекрасная сборная. То же самое и на Украине. Самое главное, чтобы они сыграли, надо заканчивать наконец войну. Я бы очень хотел, чтобы Россия и Украина встретились между собой — был бы матч века! Не смотрели бы на лучшие сборные мира, как смотрели бы на Украину и Россию. Правильно ли, что команды разводят на стадии группового этапа? Честно, я не понимаю, зачем вся эта политика лезет в спорт.