Алиев: Хабиб - гордость России. Конор — телевизионный клоун

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который в свое время также поиграл в "Анжи" из Махачкалы, рассказал о том, что он следит за выступлениями российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

— Хабиб Нурмагомедов тоже из Дагестана. Следите за его боями?

— Конечно! Я болею за него. Хабиб — очень умный и образованный человек, его приятно слушать. Он уважает своих родителей, я это ценю. Можно сказать, что Хабиб — гордость России. Вы видели его бой с Макгрегором? Вся страна за него болела, не говоря о Дагестане. За тех звезд, которые были в "Анжи", так не болели, как за Хабиба.

— Вы знаете, что многие в России хотели победы Конора?

— Конор — телевизионный клоун, хотя он тоже многого достиг. Но он мне не нравится, в нем слишком много пафоса. А Хабиб выходит и делает свое дело. Мне бы очень хотелось с ним познакомиться и пообщаться. Хабиб — пример для молодежи, которая начинает свой спортивный путь.