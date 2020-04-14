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Алиев: Хабиб - гордость России. Конор — телевизионный клоун

Общие новости
(1 голосов)

Мнение человека, который поиграл за Анжи, не может отличаться от общепринятого

Алиев: Хабиб - гордость России. Конор — телевизионный клоун
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который в свое время также поиграл в "Анжи" из Махачкалы, рассказал о том, что он следит за выступлениями российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

— Хабиб Нурмагомедов тоже из Дагестана. Следите за его боями?

— Конечно! Я болею за него. Хабиб — очень умный и образованный человек, его приятно слушать. Он уважает своих родителей, я это ценю. Можно сказать, что Хабиб — гордость России. Вы видели его бой с Макгрегором? Вся страна за него болела, не говоря о Дагестане. За тех звезд, которые были в "Анжи", так не болели, как за Хабиба.

— Вы знаете, что многие в России хотели победы Конора?

— Конор — телевизионный клоун, хотя он тоже многого достиг. Но он мне не нравится, в нем слишком много пафоса. А Хабиб выходит и делает свое дело. Мне бы очень хотелось с ним познакомиться и пообщаться. Хабиб — пример для молодежи, которая начинает свой спортивный путь.

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В статье: Александр Алиев Анжи (Махачкала) Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов
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Источник:
sport24

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Комментарии (7)
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Noiro (Харьков)
14.04.2020 в 23:10
Сашка примерно в одной весовой с Конором, хотелось бы чтобы он это повторил Конору в глаза, Секунд 6 и сразу бы стало понятно кто тут клоун.
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+2
0
dp_dp (Ukraine)
14.04.2020 в 23:32
Т.е. если Алиев слабее Конора физически то он не может назвать клоуна клоуном? Или тот кто считает например Валуева некомпетентным и недалеким политиком-чурбаном тоже должен помалкивать, а то вдруг прийдется за "базар ответить"? И второе,я думаю что никто не будет особо спорить что как спортсмены-профи в своем виде спорта такие люди как Тайсон, Али, Холифильд были неподражаемы, люди, посвятившие себя полностью профессии. А Макгрегор и компания-это гибрид глянца и спорта, больше в сторонону глянца и гламура. И "фирменная" походка например у меня вызывает смех, он ведет себя как клоун. И это не плохо и не хорошо-просто это другой типаж нежели те, о ком сказано выше-о них будут помнить очень долго как о символах победы и профессионализма, а ирландец-это проходящий, ветренный тренд.
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+1
-3
Просто Квашин (Харьков)
14.04.2020 в 23:53
Дырявый ! Странные у тебя мокша символы... "Русским мир" - хуже коронавируса, а ты нам тут его проповедуешь...Оно нам надо ???
0
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
14.04.2020 в 23:56
Та взагалі весь цей UFC - проходящий тренд, це шоу, а не спорт... Це видумка, немає такого спорту і ніколи не було! І в програмі Олімпіади його нема і ще довго не буде! Тому клоуни - і Макгрегор, і Нурмагомедов, тим паче, що справжні спортсмени боксери цих бійців UFC дуже швидко на місце ставлять - доказано неодноразово вже. Я взагалі не розумію, чому за останні роки так розкручують цей UFC... На відміну від інших єдиноборств (боксу, карате, боротьби) це реально шоу для бидла!
0
0
dp_dp (Ukraine)
14.04.2020 в 23:57
Иди умойся, троль-одноклеточный, прежде чем блеять бессвязно:)
+1
0
Просто Квашин (Харьков)
14.04.2020 в 23:57
А по Алиеву... Он сильный... Так жену дубасил, что она пятый угол искала...Ну как у вас мокшан принято к женщинам относится... Вы с ними сильные, красивые и умные...Ну как Валуев....
0
-1
dp_dp (Ukraine)
15.04.2020 в 00:00
Zapp, по поводу ufc соглашусь. Но опять же, кому что нравится, дело такое. Вопрос в манере поведения. Все кого я назвал были выдержанными профи, без наигранных перформансов. Ufc-это обратное направление. Но опять же, кому что нравится.
+1
0


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