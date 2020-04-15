Дата возвращения АПЛ, претенденты на Канте, победа украинцев в FIFA. Главные новости за 14 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 14 апреля

По данным авторитетного издания ESPN, Английская Премьер-лига может возобновиться шестого июня. Три недели перед этими клубы будут готовиться к играм. Матчи, скорее всего, будут проходить при пустых трибунах. Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА хочет доиграть еврокубки в августе.

В начале эпидемии сразу 15 игроков генуэзского клуба заразились коронавирусом. Сейчас, как сообщил главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери, все они выздоровели. Отметим, что в Италии планируют начать подготовку к возобновлению сезона 4 мая, а 31-го мая продолжить чемпионат.

"Челси" готов отпустить центрального полузащитника Нголо Канте. Лондонский клуб рассчитывает выручить за него 70 млн евро. Претендентов есть три - "Реал", ПСЖ и "Ювентус". Туринцы, правда, планируют обменять Нголо на нескольких других игроков. Напомним, что Канте был ключевым элементом чемпионства "Лестера", затем он перешел в "Челси" и помог лондонцам выиграть золотые награды.

Речь идет о лучших бразильцах в истории чемпионата Англии. Вингер "Челси" Виллиан занял пятое место, а опорник "Манчестер Сити" Фернандиньо - второе. Также в пятерку лучших по версии издания UOL попали Жуниньо Паулиста, выступавший за "Мидлсбро", Алиссон из "Ливерпуля" и Жилберто Силва, защищавший цвета "Арсенала".

Об интересе каталонского гранда к аргентинскому форварду "Интера" известно давно. "Барселона" активно ищет способы подписать нападающего. Итальянские СМИ сообщают, что в Милане понимают риск испортить отношения с игроком, поэтому готовы его отпустить в Испанию, но в обмен на Антуана Гризманна. Впрочем, француза могут включить в соглашение по другой звезде - Неймаре.

Пока футбол на карантине, приходится развлекаться киберспортом. Во вторник состоялась товарищеская встреча между игрокам сборных Украины и Польши с помощью футбольного симулятора FIFA20. Сначала Евгений Коноплянка одолел Матеуша Клиха со счетом 5:2. Затем Александр Зинченко уступил Мацею Рыбусу 3:4. Поэтому по сумме двух матчей победа на стороне украинцев - 8:6.