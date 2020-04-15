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Экс-горняки в ТОП-5 АПЛ, Зинченко и Коноплянка побеждают в FIFA. Главные новости за 14 апреля. Аудио

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Экс-горняки в ТОП-5 АПЛ, Зинченко и Коноплянка побеждают в FIFA. Главные новости за 14 апреля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

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Английская Премьер-лига может возобновиться 6 июня, а игроки итальянского футбольного клуба "Сампдория" вылечились от COVID-19, но это не все новости футбола. Два экс-представителя донецкого "Шахтера" попали в рейтинг лучших бразильских исполнителей в истории АПЛ, а Александр Зинченко и Евгений Коноплянка обыграли поляков в FIFA 20. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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