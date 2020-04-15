Главный тренер женской сборной Украины: Было бы интересно поработать с мужской командой
Наталья Зинченко видит перспективу в идее создания женских команд на базе клубов УПЛ
Главный тренер женской сборной Украины и "Жилстроя-2" Наталья Зинченко высказала свое мнение относительно идеи создания женских команд на базе клубов УПЛ.
- Вы смогли бы тренировать мужскую команду в УПЛ?
– Наверное, мне было бы интересно поработать с мужской командой, но если у меня будет выбор – женский или мужской клуб, конечно же, я выберу женский.
- Как вам идея, что каждая мужская команда должна иметь в своей структуре женскую?
– То, что в структуре мужских команд появится женские команды, не может не радовать. Но мы должны понимать, что понадобится какое-то время, для того, чтобы уровень женского футбола в стране стал расти. Главное – начало, и я уверена, что через несколько лет Украина себя заявит в Европе и в мире.
- В структуре какой команды вы бы хотели видеть "Жилстрой-2"?
– Все равно в какой. Я бы хотела видеть все женские команды в структуре мужских, которые будут ставить цели, а не просто для галочки.