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Главный тренер женской сборной Украины: Было бы интересно поработать с мужской командой

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(2 голосов)

Наталья Зинченко видит перспективу в идее создания женских команд на базе клубов УПЛ

Главный тренер женской сборной Украины: Было бы интересно поработать с мужской командой
Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины и "Жилстроя-2" Наталья Зинченко высказала свое мнение относительно идеи создания женских команд на базе клубов УПЛ.

- Вы смогли бы тренировать мужскую команду в УПЛ?

– Наверное, мне было бы интересно поработать с мужской командой, но если у меня будет выбор – женский или мужской клуб, конечно же, я выберу женский.

- Как вам идея, что каждая мужская команда должна иметь в своей структуре женскую?

– То, что в структуре мужских команд появится женские команды, не может не радовать. Но мы должны понимать, что понадобится какое-то время, для того, чтобы уровень женского футбола в стране стал расти. Главное – начало, и я уверена, что через несколько лет Украина себя заявит в Европе и в мире.

- В структуре какой команды вы бы хотели видеть "Жилстрой-2"?

– Все равно в какой. Я бы хотела видеть все женские команды в структуре мужских, которые будут ставить цели, а не просто для галочки.

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В статье: Женская сборная Украины Жилстрой-1 (Харьков) Наталья Зинченко
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Комментарии (2)
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миг-25 (киев)
15.04.2020 в 21:03
Так поменяйся местами с девочкой по фамилии Ротань-Хуже для сборной не будет
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alex.belogubko (одесса)
15.04.2020 в 20:32
если будете играть как мужики лучше не начинать--хватит мужского позора
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