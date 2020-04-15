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"В танке главное - не бздеть" - Шовковский рассказал, как Лобановский мотивировал киевлян перед матчем с Барселоной

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Может байка, может и быль

"В танке главное - не бздеть" - Шовковский рассказал, как Лобановский мотивировал киевлян перед матчем с Барселоной
Новина українською

Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский вспомнил забавную историю о том, как Валерий Васильевич Лобановский мотивировал игроков киевского клуба перед матчем с "Барселоной" (скорее всего это был первый матч ЛЧ в 1997 году, 3:0). При этом СаШо перенес эту историю на нынешнюю ситуацию с коронавирусом.

Уже даже не вспомню перед какой игрой это было, но как-то раз

Валерий Васильевич Лобановский

на предигровой установке на матч

Лиги Чемпионов неожиданно задал нам интересный вопрос:

— Что самое главное в танке?

Были разные варианты ответа

Прозвучали

и размер орудия

и толщина брони

и быстроходность (скорость)

и гусеницы, чтобы подвижность была и не проскальзывали...

Со свойственным терпением Валерий Васильевич выслушал все версии, кивая головой, а потом сказал и мы просто разразились смехом!!!

— В танке, главное, не бздеть!!!

По-моему, это был матч против грозной "Барселоны" в Киеве (3:0)

К чему я это...

Не надо боятся!

Не надо паниковать!

Надо быть проинформированным!

Надо быть готовым!

И надо знать, что надо делать!

Да пребудет с вами t36.6 , - написал Шовковский в Инстаграме.

! Уже даже не вспомню перед какой игрой это было, но как-то раз Валерий Васильевич Лобановский на предыгровой установке на матч Лиги Чемпионов неожиданно задал нам интересный вопрос: — Что самое главное в танке? Были разные варианты ответа Прозвучали и размер орудия и толщина брони и быстроходность (скорость) и гусеницы, чтобы подвижность была и не проскальзывали... Со свойственным терпением Валерий Васильевич выслушал все версии, кивая головой, а потом сказал и мы просто разразились смехом!!! — В танке, главное, не бздеть!!! По-моему, это был матч против грозной Барселоны в Киеве (3:0) К чему я это... Не надо боятся! Не надо паниковать! Надо быть проинформированным! Надо быть готовым! И надо знать, что надо делать! Да пребудет с вами t36.6

Публикация от SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)

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В статье: Александр Шовковский Валерий Лобановский Барселона Динамо (Киев) коронавирус
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