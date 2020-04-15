"В танке главное - не бздеть" - Шовковский рассказал, как Лобановский мотивировал киевлян перед матчем с Барселоной
Может байка, может и быль
Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский вспомнил забавную историю о том, как Валерий Васильевич Лобановский мотивировал игроков киевского клуба перед матчем с "Барселоной" (скорее всего это был первый матч ЛЧ в 1997 году, 3:0). При этом СаШо перенес эту историю на нынешнюю ситуацию с коронавирусом.
Уже даже не вспомню перед какой игрой это было, но как-то раз
Валерий Васильевич Лобановский
на предигровой установке на матч
Лиги Чемпионов неожиданно задал нам интересный вопрос:
— Что самое главное в танке?
Были разные варианты ответа
Прозвучали
и размер орудия
и толщина брони
и быстроходность (скорость)
и гусеницы, чтобы подвижность была и не проскальзывали...
Со свойственным терпением Валерий Васильевич выслушал все версии, кивая головой, а потом сказал и мы просто разразились смехом!!!
— В танке, главное, не бздеть!!!
По-моему, это был матч против грозной "Барселоны" в Киеве (3:0)
К чему я это...
Не надо боятся!
Не надо паниковать!
Надо быть проинформированным!
Надо быть готовым!
И надо знать, что надо делать!
Да пребудет с вами t36.6 , - написал Шовковский в Инстаграме.
! Уже даже не вспомню перед какой игрой это было, но как-то раз Валерий Васильевич Лобановский на предыгровой установке на матч Лиги Чемпионов неожиданно задал нам интересный вопрос: — Что самое главное в танке? Были разные варианты ответа Прозвучали и размер орудия и толщина брони и быстроходность (скорость) и гусеницы, чтобы подвижность была и не проскальзывали... Со свойственным терпением Валерий Васильевич выслушал все версии, кивая головой, а потом сказал и мы просто разразились смехом!!! — В танке, главное, не бздеть!!! По-моему, это был матч против грозной Барселоны в Киеве (3:0) К чему я это... Не надо боятся! Не надо паниковать! Надо быть проинформированным! Надо быть готовым! И надо знать, что надо делать! Да пребудет с вами t36.6