"За мое интервью деньги надо платить", - Саленко нарушил карантин, играя в футбол на открытой площадке
Полиция провела разъяснительную беседу, но протокол не выписала
Экс-игрок сборных Украины и России Олег Саленко нарушил карантин в Киеве, играя в футбол в Киеве на открытой площадке вместе с детьми.
Кто-то из окружающих вызвал полицию, а на месте также оказалась съемочная группа телеканала "Украина". Диалог, произошедший между сторонами читайте ниже.
Саленко (С): – Покажи мне документы. Что запрещено?
Полицейский (П): – Находиться в общественном месте больше 10 человек запрещено. Вы это знаете?
С: – А тут разве 60 есть?
П: – Количество – 10.
Журналист (Ж): – А как вас зовут?
С: – Я вам скажу, как меня зовут. За мое интервью деньги надо платить. Саленко Олег Анатольевич.
П: – Год рождения?
С: – 1969-й. Я хочу хоть раз проучить эту систему.
Ж: – Все, кто играли в футбол на площадке, могли заразить друг друга. Совесть у вас где-то показалась?
С: – Совесть? У вас когда проснется совесть, что вы сейчас делаете? Дурью маетесь. Чтобы имя себе заработать?
Ж: – Я?
С: - Да. Не я же. Мне имени не надо. У меня его дохрена.
Ж: – Извините, чего у вас дохрена?
С: – Имя, бл""". И известно. Мне его – выше головы.
Также на площадке был бывший игрок киевского ЦСКА Александр Ковтун. Он сказал, что коронавируса не существует, а маску не носит принципиально.
Полицейские хотели составить протокол на Саленко за нарушение карантина, но в итоге все завершилось предупреждением.