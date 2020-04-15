"За мое интервью деньги надо платить", - Саленко нарушил карантин, играя в футбол на открытой площадке

Экс-игрок сборных Украины и России Олег Саленко нарушил карантин в Киеве, играя в футбол в Киеве на открытой площадке вместе с детьми.

Кто-то из окружающих вызвал полицию, а на месте также оказалась съемочная группа телеканала "Украина". Диалог, произошедший между сторонами читайте ниже.

Саленко (С): – Покажи мне документы. Что запрещено?

Полицейский (П): – Находиться в общественном месте больше 10 человек запрещено. Вы это знаете?

С: – А тут разве 60 есть?

П: – Количество – 10.

Журналист (Ж): – А как вас зовут?

С: – Я вам скажу, как меня зовут. За мое интервью деньги надо платить. Саленко Олег Анатольевич.

П: – Год рождения?

С: – 1969-й. Я хочу хоть раз проучить эту систему.

Ж: – Все, кто играли в футбол на площадке, могли заразить друг друга. Совесть у вас где-то показалась?

С: – Совесть? У вас когда проснется совесть, что вы сейчас делаете? Дурью маетесь. Чтобы имя себе заработать?

Ж: – Я?

С: - Да. Не я же. Мне имени не надо. У меня его дохрена.

Ж: – Извините, чего у вас дохрена?

С: – Имя, бл""". И известно. Мне его – выше головы.

Также на площадке был бывший игрок киевского ЦСКА Александр Ковтун. Он сказал, что коронавируса не существует, а маску не носит принципиально.

Полицейские хотели составить протокол на Саленко за нарушение карантина, но в итоге все завершилось предупреждением.