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Алиев: Я никогда не стремился в Европу. Всегда хотел играть в Динамо или где-то в России

Общие новости
(1 голосов)

Разве что в Реал или Барселону

Алиев: Я никогда не стремился в Европу. Всегда хотел играть в Динамо или где-то в России
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины заявил о том, что он вполне доволен своей карьерой.

"Я никогда не стремился поехать в Европу, но — если бы пригласили в "Барселону" или "Реал" — можно было бы. Всегда хотел играть в "Динамо" или где-то в России. Это была моя мечта. Я видел многих наших футболистов, которые уезжали в Европу и терялись. У нас совсем другой менталитет, мы не можем адаптироваться к тем условиям. Единственный, кто заиграл из наших, — это Шевченко.

Я ни о чем не жалею. Моя карьера прошла так, как она прошла. Может быть, что-то не получилось с моим характером. Могло быть лучше, а может, и нет", - сказал Алиев.

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В статье: Александр Алиев Динамо (Киев)
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Источник:
sport24

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
16.04.2020 в 00:09
Пьяный клоун. Не много ли его стало на этом ресурсе ?))) Совсем журнашлюшки желтят...
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0
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Просто Квашин (Харьков)
15.04.2020 в 23:23
Куда тебе в Европу ??? Ты же ватник до мозга костей....
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
15.04.2020 в 22:23
Какая нах Европа????!!! Алиев под веществами что ли?
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+3
0


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