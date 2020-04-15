Алиев: Я никогда не стремился в Европу. Всегда хотел играть в Динамо или где-то в России

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины заявил о том, что он вполне доволен своей карьерой.

"Я никогда не стремился поехать в Европу, но — если бы пригласили в "Барселону" или "Реал" — можно было бы. Всегда хотел играть в "Динамо" или где-то в России. Это была моя мечта. Я видел многих наших футболистов, которые уезжали в Европу и терялись. У нас совсем другой менталитет, мы не можем адаптироваться к тем условиям. Единственный, кто заиграл из наших, — это Шевченко.

Я ни о чем не жалею. Моя карьера прошла так, как она прошла. Может быть, что-то не получилось с моим характером. Могло быть лучше, а может, и нет", - сказал Алиев.