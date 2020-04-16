Претендент на Попова, канал Шахтера, пресса Ярмоленко. Главные новости за 15 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 15 апреля

По данным итальянских СМИ, «Милан» активно ищет замену центральному защитнику Маттео Муссакьо. Одним из вариантов является центрбэк «Динамо» Денис Попов. Сообщается, что киевский клуб не против отпустить игрока и позволил «Милану» вступить в переговоры с агентом Дениса. Переход оценивается в 15 млн евро. Также отмечается, что поспособствовать трансферу может Андрей Шевченко, который имеет влияние в обоих клубах.

Первый в Украине канал футбольного клуба начал вещание в тестовом режиме. Программная сетка пока сформирована преимущественно из архивных матчей. Как сообщил Сергей Палкин, в начале нового сезона канал «Шахтера» уже будет создавать собственный контент. Сейчас Shakhtar.TV доступен для пользователей Oll.tv, в ближайшее время должен появиться в кабельных сетях.

Одно из бельгийских изданий - Voetbal Premiur - составило список из 30 лучших игроков в текущем сезоне. Среди них нашлось место Роману Яремчуку, который не играл с конца 2019-го года из-за травмы. Отмечается, что его отсутствие стало существенной потерей для «Гента». Яремчук, напомним, забил 10 голов в чемпионате и семь голов в Лиге Европы.

Одно из английских изданий, специализирующаяся на «Вест Хэме», составило список из шести футболистов, которых лондонский клуб попытается продать во время ближайшего трансферного окна. В список попал и Андрей Ярмоленко, которого «обесценили» постоянные травмы. К тому же у вингера появился конкурент - Джарред Боуэн, которого привел в команду нынешний тренер Дэвид Мойес. Впрочем, подчеркнем, что все это домыслы журналистов, а не официальная информация.

23 апреля состоится собрание немецкой футбольной лиги. Не исключено, что именно в этот день объявят дату возобновления Бундеслиги. Ожидается, что матчи будут сыграны уже в середине мая при пустых трибунах. Не исключено, что некоторым клубам придется искать другие домашние стадионы, ведь решение играть матчи или нет будут принимать местные власти. Также есть другая проблема - пока вирусологи против того, чтобы тратить большое количество тестов (около 20 000) на игроков и персонал, причастный к организации поединков. Между тем Reuters сообщает, что ближе всех в Европе к восстановлению чемпионаты Австрии и Чехии, где ситуация с эпидемией пошла на спад.