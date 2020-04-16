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Попов может переехать в Милан, а Ярмоленко – покинуть Лондон? Главные новости за 15 апреля. Аудио

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Попов может переехать в Милан, а Ярмоленко – покинуть Лондон? Главные новости за 15 апреля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеПретендент на Попова, канал Шахтера, пресса Ярмоленко. Главные новости за 15 апреля

"Милан" активно ищет замену Маттео Муссакио, одним из вариантов является защитник "Динамо" Денис Попов, а "Шахтер" запустил клубный телеканал, но это не все новости футбола. Роман Яремчук вошел в ТОП-30 лучших игроков текущего сезона по версии бельгийского издания, а в Англии лондонские журналисты уверенно продают Андрея Ярмоленко. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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