Попов может переехать в Милан, а Ярмоленко – покинуть Лондон? Главные новости за 15 апреля. Аудио

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"Милан" активно ищет замену Маттео Муссакио, одним из вариантов является защитник "Динамо" Денис Попов, а "Шахтер" запустил клубный телеканал, но это не все новости футбола. Роман Яремчук вошел в ТОП-30 лучших игроков текущего сезона по версии бельгийского издания, а в Англии лондонские журналисты уверенно продают Андрея Ярмоленко. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.