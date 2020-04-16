Форвард для Динамо, проблемы Леднева и скрытые лидеры Первой лиги. ТаТоТаке №140
Футбольные акценты
Михаил Спиваковский и Сергей Болотников продолжают отвечать на ваши вопросы, запускают еще одну интересную рубрику и озвучивают новую загадку.
- Нужен ли Леднев "Динамо"?
- "Динамо" интересуется Филипповым
- Кайоде - полезная ошибка селекции "Шахтера"
- Кто больше заслуживает выхода в УПЛ
- Запускаем новую рубрику "Бюро находок"
- Кардинальные изменения в правилах футбола
- Как Калиниченко отстаивал честь Украины на российском телевидении
- Каким образом Трансфермаркт формирует цены футболистов
- Сколько зарабатывают скауты
- Новая загадка в рубрике "ШоТоТаке" - от Спиваковского
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Источник:ТаТоТаке
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