Ну, не на носилках же меня принесли, - Блохин рассказал о проблемах со спиной

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин рассказал, почему на киевском финале Лиги чемпионов-2018 он находился в инвалидной коляске.

– После проблем со спиной и прошлогодней операции по удалению межпозвоночной грыжи стараюсь не рисковать. Однако и от физических нагрузок полностью не отказываюсь: иногда становимся с женой во дворе – и мячик катаем.

– Люди встревожились, увидев вас перед финалом Лиги чемпионов в коляске…

– Ну, не на носилках же меня принесли! На самом деле, там нужно было преодолеть значительное расстояние, и мне посоветовали не напрягать спину. Я в общем-то вполне адекватно к таким проблемам отношусь: столько лет играть в футбол – и на таком уровне!

– Теперь спина не беспокоит?

– Да нет, нормально хожу. (Улыбается). Не бегаю, правда – но я никогда бегать не любил на большие расстояния. Кроссы для меня самым страшным были. Вот Леня Буряк, наверное, до сих пор на пробежки выходит – он это в бытность игроком любил.