Как оставаться в форме на карантине. Лучшие приложения для бега 2020 

Погода в последние дни радует, поэтому даже самым большим противникам холодов можно высовывать нос на улицу ради поддержания себя в форме. Естественно, пока карантин – далеко не разгонишься в попытках сходить в любимый бар или парк. Зато можно разнообразить домашние посиделки бегом (в маске!). Поэтому мы решили рассказать о главных приложениях на смартфоны для бега.

Нужно отметить, что вся восьмёрка может работать бесплатно, но у некоторых есть премиум-версии, стоимость которых мы также указали.

Runtastic

Владелец: Adidas

Цена: премиум версия - 49 грн/неделя

Фишка: есть серия приложений для бега, ходьбы и фитнеса, с которыми можно отслеживать практически всю сво активность.

Когда-то у “адиков” была своя программа, но они решили не заморачиваться, а просто купили набор приложений у австрийцев, которые к тому времени уже были хорошо известны на рынке. Здесь можно увидеть маршруты забегов других людей, установивших приложение, или бегать по своему пути. Есть тренировочные планы, но они либо платные, либо в “соседних” приложениях. Например, помимо бегового можно также установить Adidas Traning и Runtastic Steps - соответственно приложение для тренировок и ходьбы.

RunKeeper

Владелец: Asics

Цена: премиум версия - 259,99 грн/мес.

Фишка: пожалуй, наряду со Стравой главный фаворит мира приложений среди бегунов.

Асикс, может, и не очень высоко котируется в сфере экипировки и обуви для футболистов, уступая другим гигантам, но их беговое приложение одно из самых раскрученных. Традиционно здесь можно выбрать, каким видом активности вы занимаетесь (бег, ходьба, велоспорт, хайкинг, плавание, маунтинбайк и т.д.). Не менее традиционно вы можете присоединиться к какому-то из челленджей (Испытаниям) или же создать свой. В режиме бега есть ночной дизайн, а после окончания забега Алла озвучит вам аудиостатистику тренировки. В премиум-версии можно вести стрим своих тренировок и получить индивидуальный план в зависимости от цели: сбросить вес, самая длинная тренировка, общая дистанция и т.д.

Nike Run Club

Владелец: Nike

Цена: полностью бесплатное

Фишка: совместная разработка Nike & Apple.

Одно из немногих приложений, которое абсолютно бесплатное: никаких премиум версий нет и ни за что доплачивать не нужно, чтобы открыть дополнительные функции. Несколько минусов – все данные хранятся только в вашем смартфоне: собственного сайта нет, равно как и очень тяжело вытащить данные на другие ресурсы через открытый код. Также это приложение исключительно для бега: на вело вы с ним не покатаетесь, а для тренировок нужно устанавливать дополнительное приложение (у Найки для этого есть своё).

MapMyRun

Владелец: Under Armour

Цена: премиум версия - 154 грн / мес

Фишка: приложение сообщит вам, когда пришла пора поменять беговую обувь.

“Армуровцы” решили пойти по пути наименьшего сопротивления и попросту занялись скупкой уже готовых приложений вместо развития своего. В 2013-м взяли МэпМайРан, а на два года позже - Эндомондо (о нём ниже). У структуры MapMyFitness есть отдельные приложения для ходьбы, велосипеда, тренировок и даже подсчёта калорий в еде, поэтому здесь сосредоточились только на беговых занятиях. Программа выглядит визуально перегруженной, а ряд функций доступен только по подписке. Но, в принципе, если вам не важна глубокая аналитика, то бегать с ним можно без проблем. Главная изюминка - англоязычный голосовой помощник, который просто нужно услышать.

Endomondo

Владелец: Under Armour

Цена: премиум версия - 24,70 грн / мес.

Фишка: пожалуй, лучший дизайн в сегменте беговых приложений.

Тут же о ещё одном детище UA, которые в 2015 году прикупили это скандинавское приложение, дабы активно продвигаться на европейском рынке. У программы очень приятный глазу зелёный интерфейс и также есть классический набор функций, включая возможность бегать по уже чьему-то проложенному маршруту. Есть огромное количество видов спорта на выбор, даже каникросс, ориентирование и езда на инвалидных колясках, а также вы можете создать какой-то челлендж или присоединиться к уже созданному. Главный минус - бегать больше 10 км в неделю без премиум-версии нельзя. Поэтому для тех, кто просто трусит мышцами на дорожке для своего удовольствия, вряд ли такие новости придутся по душе.

Strava

Владелец: Strava

Цена: премиум версия - 129,17 грн/мес

Фишка: функция Beacon позволяет знать вашим родным точные координаты бегуна во время тренировки.

Принято считать, что это социальная сеть для бегунов: практически у каждого есть хотя бы один знакомый, родственник или коллега, который использует Страву. Показалось, что в приложении не самый удобный интерфейс, в котором можно запутаться. Но в режиме бега всё до гениальности минималистично. В страве попросту огромный выбор видов спорта: бег, ходьба, вело, каноэ, коньки и так далее. Можно присоединиться к какому-то челленджу, бегать по сегментам трассы, которые уже построили ранее, или присоединиться к какому-то из уже существующих клубов недалеко от вас.

Caledos

Владелец: Caledos

Цена: премиум подписка - 319,99 грн / год

Фишка: если вы не хотите привязываться к известным брендам, а приложение для бега нужно.

Наряду со Стравой - независимое приложение, которым не занимаются гиганты спортивной экипировки. Сделано в очень приятном жёлтом дизайне и с довольно умеренной ценой. Из неприятного - всё-таки это приложение менее раскрученное, чем остальные, поэтому и вытащить из него данные в случае чего тяжелее. Как и найти кого-то из знакомых, кто им пользуется.

Pumatrac

Владелец: Puma

Цена: полностью бесплатное

Фишка: безд-возд-мезд-но

Пума позже всех включилась в борьбу за пользователя путём конкуренции в фитнесс-приложениях, поэтому как минимум по количеству скачиваний отстаёт. Перед тем, как его установить, будьте готовы, что приложение сходу начнёт вас забрасывать вопросами, зачем вы его скачали и какие мышцы хотите накачать. Это не конкретно беговое приложение, а тренировочное: вместе с ним вы можете и побегать, и подкачаться, и потренировать гибкость или выносливость. Неприятная мелочь - из музыки “Пуматрэк” работает только со Spotify, которого на территории Украины официально до сих пор нет.