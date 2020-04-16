УАФ заявила, что матчи-призраки, на которые принимались ставки, в Украине не проводились

УАФ выступила с официальным заявлением по поводу матчей-призраков в некоторых областях Украины, на которые букмекерские компании принимали ставки.

Напомним, что в конце марта (уже во время карантина) ряд международных букмекерских компаний принимали ставки на матчи, которые должны были проходить в Украине между командами, выступающими на областном уровне.

Впрочем, как заявляет УАФ, в действительности этих матчей не было, а вся вина лежит на букмекерах и их провайдерах.