УАФ заявила, что матчи-призраки, на которые принимались ставки, в Украине не проводились
Это все грязная игра букмекеров
УАФ выступила с официальным заявлением по поводу матчей-призраков в некоторых областях Украины, на которые букмекерские компании принимали ставки.
Напомним, что в конце марта (уже во время карантина) ряд международных букмекерских компаний принимали ставки на матчи, которые должны были проходить в Украине между командами, выступающими на областном уровне.
Впрочем, как заявляет УАФ, в действительности этих матчей не было, а вся вина лежит на букмекерах и их провайдерах.
"Комитет этики и честной игры УАФ вместе с региональными ассоциациями и самими клубами установил, что клубы из Запорожской, Кировоградской и Одесской областей в действительности не играли и не собирались проводить эти матчи.
Таким образом, комитет выявил незаконные действия преступных организаций, которые использовали названия украинских профессиональных и аматорских клубов и ненастоящие объявления о матчах с целью организации приема ставок на них букмекерами. Букмекерские организации понесли значительные потери.
По поводу этих и других действий комитет проводит проверку и устанавливает круг причастных лиц, вся имеющаяся информация будет передана в Нацполицию с заявлением о преступлении.
Тем не менее, комитет считает, что предложения компаний-провайдеров любых футбольных матчей букмекерам в обход УАФ нарушает права последней и несет большие риски для честности таких матчей.
Комитет стремился к сотрудничеству с провайдерами, но не получил никакого положительного ответа. Уже несколько лет целью комитета в борьбе с договорными матчами является заключение эксклюзивного контракта с компанией провайдером, по которому права на трансляции переходили бы последнему на условиях остановки трансляций в случае появления у комитета подозрений по поводу честности игры", – сказано в заявлении УАФ.