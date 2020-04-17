Динамо продолжает платить за Соля, финал Лиги чемпионов в августе. Главные новости за 16 апреля
А также планы УПЛ по возобновлению чемпионата
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 16 апреля
Виллем II ожидает от Динамо платежа по Солю
Нидерландский "Виллем ІІ" ожидает от “Динамо” выплаты остатка суммы по трансферу испанского форварда Франа Соля, которого киевляне купили в январе прошлого года. В клубе Эредивизи надеются, что кризис, связанный с короновирусом, не помешает киевлянам выплатить причитающуюся сумму. В случае просрочки, клуб будет готов обратиться в палату споров ФИФА.
Филиппов ничего не знает об интересе Динамо
По информации ТаТоТаке киевское “Динамо” рассматривает возможность потенциального усиления атаки 27-летним форвардом “Десны” Александром Филипповым. В тоже время, по словам Филиппова, из “Динамо” никто к нему не обращался.
Еврокубки могут быть доиграны в августе
УЕФА предлагает лигам провести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в конце августа, сообщает The Telegraph. Финао ЛЧ может состояться 29 августа, а финал ЛЕ – 26. Что касается четвертьфинальных поединков ЛЧ, то они могут быть сыграны во второй половине июля.
У клубов УПЛ будет две недели на подготовку перед возобновлением лиги
Клубы УПЛ получили очередные разъяснения от руководства лиги. В письме, которое Лига разослала клубам, указывается, что сроки возобновления сезона пока что спрогнозировать невозможно, но УПЛ заверила все клубы, что с момента снятия карантина у них будет не меньше двух недель на подготовку к продолжению выступлений во внутренних турнирах.
Только четыре клуба Первой лиги ставят задачу выхода в УПЛ
Только четыре команды Первой лиги хотят занять места на вершине турнирной таблицы, чтобы выступать в следующем сезоне сезоне в УПЛ. Такую цель себе ставит "Рух", "Волынь", "Минай" и "Ингулец". “Именно среди них будут разыгрываться путевки в УПЛ”, – сказал ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников.
Ла Лига конфликтует с федерацией футбола Испании
Ла Лига выступила против инициативы федерации футбола Испании распределить еврокубковую квоту в соответствии с текущим видом турнирной таблицы. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отмечает, что планы Федерации по распределению евроквоты противоречат рекомендациям УЕФА, согласно которым страны должны завершить чемпионаты.
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