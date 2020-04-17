Динамо продолжает платить за Соля, финал Лиги чемпионов в августе. Главные новости за 16 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 16 апреля

Нидерландский "Виллем ІІ" ожидает от “Динамо” выплаты остатка суммы по трансферу испанского форварда Франа Соля, которого киевляне купили в январе прошлого года. В клубе Эредивизи надеются, что кризис, связанный с короновирусом, не помешает киевлянам выплатить причитающуюся сумму. В случае просрочки, клуб будет готов обратиться в палату споров ФИФА.

По информации ТаТоТаке киевское “Динамо” рассматривает возможность потенциального усиления атаки 27-летним форвардом “Десны” Александром Филипповым. В тоже время, по словам Филиппова, из “Динамо” никто к нему не обращался.

УЕФА предлагает лигам провести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в конце августа, сообщает The Telegraph. Финао ЛЧ может состояться 29 августа, а финал ЛЕ – 26. Что касается четвертьфинальных поединков ЛЧ, то они могут быть сыграны во второй половине июля.

Клубы УПЛ получили очередные разъяснения от руководства лиги. В письме, которое Лига разослала клубам, указывается, что сроки возобновления сезона пока что спрогнозировать невозможно, но УПЛ заверила все клубы, что с момента снятия карантина у них будет не меньше двух недель на подготовку к продолжению выступлений во внутренних турнирах.

Только четыре команды Первой лиги хотят занять места на вершине турнирной таблицы, чтобы выступать в следующем сезоне сезоне в УПЛ. Такую цель себе ставит "Рух", "Волынь", "Минай" и "Ингулец". “Именно среди них будут разыгрываться путевки в УПЛ”, – сказал ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников.

Ла Лига выступила против инициативы федерации футбола Испании распределить еврокубковую квоту в соответствии с текущим видом турнирной таблицы. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отмечает, что планы Федерации по распределению евроквоты противоречат рекомендациям УЕФА, согласно которым страны должны завершить чемпионаты.