Дилеммы в атаке для Динамо и финалы еврокубков в августе. Главные новости за 16 апреля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеДинамо продолжает платить за Соля, финал Лиги чемпионов в августе. Главные новости за 16 апреля
"Виллем ІІ" ожидает от "Динамо" выплаты остатка суммы по трансферу Франа Соля, а сами киевляне, возможно, интересуются форвардом "Десны" Александром Филипповым, но это не все новости футбола. Клубы УПЛ получили очередные разъяснения от руководства лиги касательно возобновления сезона, Ла Лига конфликтует с федерацией футбола Испании из-за распределения еврокубковой квоты, а также даты финалов ЛЧ и ЛЕ. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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