Дилеммы в атаке для Динамо и финалы еврокубков в августе. Главные новости за 16 апреля. Аудио

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"Виллем ІІ" ожидает от "Динамо" выплаты остатка суммы по трансферу Франа Соля, а сами киевляне, возможно, интересуются форвардом "Десны" Александром Филипповым, но это не все новости футбола. Клубы УПЛ получили очередные разъяснения от руководства лиги касательно возобновления сезона, Ла Лига конфликтует с федерацией футбола Испании из-за распределения еврокубковой квоты, а также даты финалов ЛЧ и ЛЕ. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.