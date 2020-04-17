Слово за слово. Сергей Пучков - о дуэлях с Бордо, авторитете Клоппа и трех лучших днях в жизни

На протяжении золотой поры днепропетровского "Днепра" 80-х Сергей Пучков был одной из его знаковых фигур. Оставил он след в роли игрока и в Одессе, Запорожье, Николаеве и Мариуполе, а как тренер наибольших успехов добился во время работы с "Севастополем" и симферопольской "Таврией". 17 апреля Сергей Валентинович отмечает свой 58-й день рождения – хороший повод стать героем нашей рубрики "Слово за слово".

- Есть ли в футболе что-то, что вы еще не познали?

- Интересный вопрос - что называется, на засыпку. Что ж, отвечу: думаю, что такого нет.

- Какой из матчей из карьеры игрока до сих пор стоит перед глазами?

- Таких матчей два - оба из двураундовой дуэли днепропетровского "Днепра" с французским "Бордо". Было это в четвертьфинале розыгрыша Кубка чемпионов сезона-1984/85, когда в обеих встречах фиксировалась ничья, 1:1 и дело дошло до послематчевой серии пенальти. Увы, мы "Бордо" тогда не прошли. Хотя могли.

- Есть ли арбитр, при встрече с которым всегда возникает желание врезать по физиономии?

- Нет. Как и нет таких, кому руки не подам.

- В тренерской карьере красную карточку хоть раз получали?

- Было как-то. Один одесский арбитр удалил в бытность мою главным тренером "Севастополя". На финише сезона-2011/12, в котором претендовали на повышение в классе, мы принимали запорожский "Металлург". В концовке матча он необоснованно показал мне красную карточку, из-за чего в заключительной игре чемпионата с "Буковиной" в Черновцах я не мог находиться на тренерской скамье.

- С кем из известных футбольных личностей с удовольствием выпили бы на брудершафт?

- (Задумавшись). Ох, и вопросик! Дайте подумать. С Лионелем Месси, Хосепом Гвардьолой. А еще с Роналдиньо.

- Какое, на ваш взгляд, в процентном отношении количество Дон Жуанов среди футболистов?

- Восемьдесят процентов.

- В каком виде спорта, помимо футбола, вы могли бы проявить себя столь же успешно?

- В хоккее.

- Какие спортивные соревнования стоят у вас на втором месте после футбола?

- Баскетбол, волейбол, хоккей, гандбол. Да, пожалуй, все игровые виды спорта.

- Вы - азартный человек?

- Да. Таковым стал уже во взрослом возрасте, в бытность футболистом.

- Какой была наибольшая сумма, проигранная вами в карты или бильярд?

- Точно могу сказать: больших не было. Так, по мелочам. До 100 долларов, не более.

- Приходилось ли играть в лотерею и выигрывать?

- Играть-то приходилось - во все те, которые были в союзные времена. Помните мгновенную лотерею "Спринт", когда при покупке ты сразу мог оторвать корешок билета и узнать, выиграл что-то или нет? Да и в "Спортлото" играть приходилось, и в "Спортпрогноз". Но, увы, ни разу ничего не выигрывал.

- Когда в последний раз хохотали до слез?

- При просмотре веселой комедии.

- Что может заставить вас плакать?

- Какая-то тяжелая жизненная ситуация.

- Сколько времени в сутки проводите в интернете?

- Сложно сказать, ведь специально время не засекаешь. Можно заглянуть утром, днем, а потом наведаться еще и вечером. Но если суммировать, то часов четыре-пять.

- На скольких страничках в соцсетях вы зарегистрированы?

- В Фейсбуке. Зарегистрирован еще в Instagram, но я туда не захожу. Как-то не сложилось.

- Как часто вас узнают на улице?

- Узнают. Не могу сказать, что каждый день, но все равно приятно, когда незнакомые люди подходят и просят сделать селфи или дать автограф.

- Самое необычное место или предмет, на котором вас просили расписаться?

- В 1983-м, когда "Днепр" стал чемпионом, мы расписывались на рублевых купюрах.

- В каком возрасте впервые сели за руль?

- В 16 лет. Это было в Луцке, когда я начинал играть в "Торпедо". Машина "Волга-ГАЗ-24" была председателя тамошнего спорткомитета, а ее водителем работал мой друг. Вот он и учил меня на ней ездить.

- А когда заимели свой автомобиль?

- В 1983-м, когда играл в "Днепре". У меня были "Жигули" красного цвета.

- Какая страна произвела на вас неизгладимое впечатление?

- Тяжело ответить. Ни в Гренландии, ни в Америке я не был. Не доехал (улыбается). Понравилась мне Финляндия. Прежде всего, своей природой. Суровая красота. Еще отметил бы Грецию и Германию.

- В каком городе Украины давно хотели бы побывать?

- В Вилково, что в Одесской области. Ее называют "украинской Венецией".

- Какова самая мудрая мысль, которую вы когда-либо слышали?

- За столько лет много разных было! Есть в Одессе одна интересная фраза, характеризующая современные нравы: "Ни одно доброе дело не останется безнаказанным!" (улыбается).

- Кого считаете самыми умными людьми на планете?

- (Без раздумий). Евреев.

- Что вас чаще всего расстраивает?

- Несправедливость. Как в жизни, так и в футболе в частности.

- С какими известными певицами с удовольствием спели бы дуэтом?

- Хе-хе… С Натальей Ветлицкой, Татьяной Овсиенко и Верой Брежневой. Троих, думаю, хватит.

- Если бы у вас была шапка-невидимка, то в каком месте хотели бы оказаться?

- Интересный вопрос... В президентском кабинете главы государства, которое вынашивает замыслы против моей страны. Было бы интересно узнать его секреты.

- Какие фильмы вам никогда не надоедают?

- Люблю старые советские картины. Прежде всего, комедии Леонида Гайдая - "Кавказская пленница", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию" и другие.

- А из зарубежных?

- Очень нравится легендарная американо-итальянская картина "Крестный отец".

- Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назывался?

- Может, "От рассвета до заката"? (Смеется). Хотя можно и по-другому - "Приключения футбольного человечка".

- От каких дурных привычек вы хотели бы отказаться?

- Как бросил курить, так их уже и не осталось.

- Назвали бы вы себя щедрым человеком?

- Да, пожалуй.

- Если бы вы могли стать самым влиятельным человеком в мире, что бы изменили в первую очередь?

- Сделал бы все возможное, чтобы на всей планете был мир.

- Что вызывает у вас стресс?

- Это может быть сложная жизненная ситуация, поражение в финальном матче или явный судейский беспредел.

- Каким был лучший день в вашей жизни?

- Их было три: первое чемпионство с "Днепром" в 1983-м, рождение внучки и победа в финале Кубка Украины с "Таврией" в сезоне-2009/10.

- Кто для вас является авторитетом и почему?

- Так сразу и не скажешь. Они у меня есть в каждой сфере. Если взять футбол, то на сегодняшний день таковым есть немецкий тренер Юрген Клопп, в политике - канцлер Германии Ангела Меркель, а в музыке - блиставший в 70-80-е годы шведский квартет "ABBA". Все они легенды, заслужившие признание миллионов людей.

- Что вам нравится в себе?

- Целеустремленность.

- Какова ваша главная тренерская мечта?

- Сыграть в Лиге чемпионов.

- Какой вопрос из наиболее часто задаваемых представителями СМИ надоел вам больше всего?

- Не люблю, когда журналисты начинают рассказывать, как нужно играть в футбол.