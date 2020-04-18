Сокращение зарплат в УПЛ, поражение Вернидуба, стратегия Барсы. Главные новости за 17 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 17 апреля

В условиях вынужденной паузы из-за карантина украинские клубы начинают урезать зарплаты своим игрокам. По данным СМИ, во "Львове" решили уменьшить зарплаты команде на половину. В "Колосе" доходы футболистов уменьшились на 20%. Кроме того, руководство "Динамо" обсуждало с командой сокращение зарплаты в марте на незначительный процент, в апреле - до половины.

Загребское "Динамо" стремится омолодить левый фланг обороны, поэтому обратило внимание на защитника "Зари" Богдана Михайличенко. Тот, напомним, является воспитанником "Динамо", в 2018-м перешел в луганский клуб на правах аренды, однако в прошлом году "Заря" выкупила контракт игрока. В текущем сезоне Богдан отдал четыре ассиста и забил два гола в 23-х матчах, в частности, забил победный гол в ворота "Шахтера" в последнем на сегодня туре УПЛ. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Солигорский "Шахтер", который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб, не смог выиграть в третьем матче подряд. После двух ничьих горняки уступили "Слуцку" на своем поле. Гости забили дважды в первом тайме, в начале второго команда Вернидуба получила численное преимущество и 11-метровый, но Бодул с отметки промахнулся. До завершения игры "Шахтер" смог лишь сократить отставание - 1:2 в итоге. После пяти сыгранных матчей команда Вернидуба занимает 12-е место, "Слуцк" вышел в лидеры, правда, может пропустить вперед "Торпедо-БелАЗ" и "Динамо" Брест.

На фоне внутренних распрей в каталонском клубе СМИ пишут о его готовности прибегнуть к активной трансферной политике. В частности, ESPN сообщает, что "Барса" согласится продать любого футболиста из состава кроме трех - Месси, Тер Штегена и Фрэнки де Йонга. В то же время местное каталонское радио сообщило, что блаугранас отказываются от идеи вернуть Неймара. Теперь идея фикс - форвард Лаутаро Мартинес из "Интера". Также "Барселоне" еще нужно договориться с Месси по новому контракту.

Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер - один из "лакомых кусков" на трансферном рынке. Основным претендентом на него считается "Ливерпуль", не прочь заполучить игрока и "Бавария". Однако по данным Kicker, мерсисайдцы из-за кризиса приостановили работу над трансфером, зато активизировался "Челси", который даже начал переговоры с форвардом. Потенциальная сумма трансфера оценивается в 58 млн евро.

Как сообщают испанские СМИ, отборочные этапы еврокубковых турниров сезона 2020/21 могут начаться в конце июля - начале августа. А вот старт групповых этапов планируют на конец октября, точнее на 20-е число. Напомним, что текущий еврокубковый сезон планируют завершить в конце августа.

Норман Хантер начал выступления за "Лидс" в 1962 году и играл за "Юнайтед" до 1976-го. В составе сборной он стал чемпионом мира в 1966-м и бронзовым призером Евро-68. Дважды становился чемпионом страны и по разу выигрывал Кубок Англии и Кубок Лиги. Ему было 76 лет.