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Саленко - о нарушении карантина: Полицейские составили акт, что-то написали, я им сказал идти подальше

Общие новости
(5 голосов)

В Санкт-Петербурге очень редко используют маты

Саленко - о нарушении карантина: Полицейские составили акт, что-то написали, я им сказал идти подальше
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Киев Олег Саленко прокомментировал инцидент с нарушением карантина.

- Я стоял возле площадки и смотрел, как ребята играют в футбол. Когда приехали эти дебилы, я сказал ребятам, чтобы расходились и взял удар на себя.

Полицейские предъявили мне только то, что я якобы тренирую этих ребят, хотя это неправда. Интересно, что за несколько дней до этого я пил пиво со своими знакомыми в нескольких метрах от площадки, но полицейские прошли мимо меня и даже не обратили на нас внимание.

Полицейские составили акт, что-то там написали, я им сказал идти подальше. Журналистка, которая тут работала, просто попиарилась на мне. Они в своем сюжете запикали некоторые моменты, как будто я нецензурно ругался, хотя это не так.

Я же вырос в Санкт-Петербурге, очень редко использую маты, – сказал Саленко.

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В статье: Олег Саленко
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Источник:
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Комментарии (3)
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Хмельничанин (Хмельницький)
18.04.2020 в 12:59
Хто б що не казав але на мій погляд Саленко поступив не красиво. Журналітці не обов" язково знати хто такий Саленко. Я якби був судею то присудив б йому штраф по максиму. Адекватні люди так себе не поводять. Зараз він може розказувати все що хоче, але конфлікт спровокував саме він.
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+1
0
Камонплей
18.04.2020 в 12:35
Надо было сказать Тане позвонить Ринату. Одна секунда дела, ***, и всё.
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0
0
neutral fan (White Church)
18.04.2020 в 12:13
Бидлота, яка все життя звикла вирішувати всі проблеми по дзвінку, не може адаптуватися до того, що елементарні правила потрібно виконувати!
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+4
0


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