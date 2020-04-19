Статус Лунина, провал Хачериди, грандиозный проект в Китае. Главные новости за 18 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 18 апреля

По крайней мере, так утверждает авторитетная испанская газета Marca. Сообщается, что Альфонс Ареола - нынешний дублер Куртуа - не останется на следующий сезон, поэтому украинец получит свой шанс. К тому же издание утверждает, что Лунин подходит под новую концепцию мадридского гранда - покупать молодых игроков, чтобы делать из них звезд.

Одно из португальских изданий сообщает, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру планирует возобновить тренировочный процесс уже со следующей недели, а точнее - со вторника. Ранее о желании возобновить тренировки с соблюдением всех необходимых мер безопасности заявлял Сергей Палкин. Впрочем, пока официальной информации по этому поводу нет никакой.

Матч против "Витебска" был крайне непростым для "Динамо" Брест. В середине второго тайма чемпион Беларуси остался в меньшинстве, однако Милевский и компания держали оборону. До 87-й минуты. А потом Евгений Хачериди в своей штрафной площадке отмахнулся ногой от игрока соперника в неигровой ситуации, за что получил красную карточку. Арбитр назначил пенальти, который и был реализован - "Витебск", за который полный матч сыграл Максим Каленчук, победил 1:0 и вышел на второе место в турнирной таблице.

Вице-чемпион имел прекрасную возможность отправить мяч в сетку, однако Нехайчик не реализовал пенальти. В итоге на табло сохранились нули, что позволило "Торпедо" остаться в тройке лидеров вместе со "Слуцком" и "Витебском". За команду из Жодино первый тайм сыграл Дмитрий Юсов. ФК "Минск", за который играют украинцы Чаговец, Насибулин, Васильев и Рыжук, минимально уступил "Руху" из Бреста.

Китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд" начал строительство нового домашнего стадиона. По информации Sky Sports, арена сможет вместить 100 000 зрителей, поэтому станет самым вместительным стадионом в мире, рассчитанным исключительно для проведения футбольных матчей. Стоимость проекта составит около 1,5 миллиарда евро, а завершить строительство планируют к 2022 году.

О трансферных слухах

ПСЖ хочет купить у "Милана" опорника Беннасера. Гризманн не собирается покидать "Барселону". "Интер" предлагает "Брешии" 40 млн евро за Тонали, которого называют новым Пирло. "Ювентус" рассматривает возможность купить кого-то из тройки Икарди, Жезус, Милик. "Барселона", "Челси" и ПСЖ претендуют на голкипера "Аякса" Онана. "Боруссия" может продлить аренду Хакими - Зидан не видит его в основе.