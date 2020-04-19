Юбилей. Денис Гармаш празднует 30-й день рождения

Сегодня хавбеку "Динамо", который выступает в аренде за "Ризеспор", Денису Гармашу исполнилось 30 лет.

Игрок дебютировал за первую команду киевлян в октябре 2007 года. За карьеру Гармаш дважды становился чемпионом Украины, два раза выиграл Кубок Украины, трижды – Суперкубок страны. В прошлом году перешел в аренду в турецкий клуб.

В составе сборной Украины U-19 Гармаш стал чемпионом Европы в 2009 году. За национальную команду провел 30 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 голеввык передачи.