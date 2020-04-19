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Юбилей. Денис Гармаш празднует 30-й день рождения

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(2 голосов)

Еще не сказал своего последнего слова в футболе

Юбилей. Денис Гармаш празднует 30-й день рождения
Новина українською

Сегодня хавбеку "Динамо", который выступает в аренде за "Ризеспор", Денису Гармашу исполнилось 30 лет.

Игрок дебютировал за первую команду киевлян в октябре 2007 года. За карьеру Гармаш дважды становился чемпионом Украины, два раза выиграл Кубок Украины, трижды – Суперкубок страны. В прошлом году перешел в аренду в турецкий клуб.

В составе сборной Украины U-19 Гармаш стал чемпионом Европы в 2009 году. За национальную команду провел 30 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 голеввык передачи.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Ризеспор (Ризе)
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Комментарии (1)
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Alex51 (KYIV Zoo)
19.04.2020 в 12:57
боєць, якого не вистачає в ДК
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