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Шовковский поздравил украинцев с Пасхой

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Всех с праздником. Христос Воскрес!

Шовковский поздравил украинцев с Пасхой
Новина українською

Экс-голкипер "Динамо" Киев и сборной Украины Александр Шовковский, который сейчас работает тренером в национальной команде, поздравил украинцев с Пасхой.

Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Вітаю усіх з Великоднем! - написал Шовковский в Фейсбуке.

Шовковский поздравил украинцев с Пасхой - изображение 1
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В статье: Александр Шовковский
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