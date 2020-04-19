Шовковский поздравил украинцев с Пасхой
Всех с праздником. Христос Воскрес!
Экс-голкипер "Динамо" Киев и сборной Украины Александр Шовковский, который сейчас работает тренером в национальной команде, поздравил украинцев с Пасхой.
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Вітаю усіх з Великоднем! - написал Шовковский в Фейсбуке.
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