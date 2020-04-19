Клубы ПФЛ продолжают помогать больницам в борьбе с коронавирусом

Все мы заинтересованы в скорой победе над COVID-19, каждый делает что может, а многие футбольные клубы еще и помогают больницам и врачам.

"Агробизнес" передал четырем медучреждениям Хмельницкой и Тернопольской области необходимую помощь в борьбе с коронавирусом.

"Минай" отправил партию средств индивидуальной защиты и необходимые медикаменты врачам Закарпатского областного противотуберкулезного диспансера, который находится в Ужгороде.