Клубы ПФЛ продолжают помогать больницам в борьбе с коронавирусом
Минай и Агробизнес постоянно участвуют в подобных акциях
Все мы заинтересованы в скорой победе над COVID-19, каждый делает что может, а многие футбольные клубы еще и помогают больницам и врачам.
"Агробизнес" передал четырем медучреждениям Хмельницкой и Тернопольской области необходимую помощь в борьбе с коронавирусом.
"Минай" отправил партию средств индивидуальной защиты и необходимые медикаменты врачам Закарпатского областного противотуберкулезного диспансера, который находится в Ужгороде.
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