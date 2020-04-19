Николай Шапаренко назвал свою символическую сборную мира
Пять остроатакующих игроков из 11-ти
Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко назвал свою символическую сборную, выбрав любую расстановку и любых игроков, даже уже завершивших карьеру.
Николай сделал ставку на остроатакующий вариант.
Буффон - Александр-Арнольд, ван Дейк, Серхио Рамос, Марсело - Канте, Коутинью, Месси - Роналду, Бензема, Мбаппе.
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Источник:Dynamomania
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