Разъяснение Суркиса, цена на Родригеса, благородство Ромы. Главные новости за 19 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 19 апреля

Президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что ФИФА разрешила договариваться с игроками о снижении зарплат на период карантина. При этом клубы сами могут решать, как урезать контракты - "на 50, 30 или 70 процентов". Суркис планирует провести переговоры с другими президентами украинских клубов, чтобы выработать общую позицию в этом вопросе.

Защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди кроме того, что наломал дров на поле (красная за неспортивное поведение и привезенный пенальти), еще и отметился попыткой ударить арбитра матча в подтрибунном помещении. В результате в СМИ появилась информация, что "Динамо" хочет разорвать контракт с защитником, который присоединился к команде только зимой.

Киевский клуб рассчитывает выручить за форварда из Люксембурга пять миллионов евро. Напомним, что в "Динамо" он перешел за два миллиона. Однако закрепиться в составе бело-синих Жерсон не смог, поэтому был отправлен в аренду в турецкий клуб "Анкарагюджю". В семи матча зимой / весной Родригес забил три гола и отдал два ассиста, тем самым привлек внимание нескольких европейских клубов.

В Бельгии клубы начали тренировки с усиленными мерами безопасности. В частности, Роман Безус, Роман Яремчук и Игорь Пластун тренируются в группах по 3-4 человека на разных участках поля под руководством отдельно наставника. Напомним, что в Бельгии склоняются к мысли завершить чемпионат 2019/2020 досрочно с текущими результатами. Впрочем, окончательное решение по этому поводу будет принято 24 апреля.

В Испании решили доиграть чемпионат

Газета Marca сообщает, что президент Федерации футбола Испании, руководитель Высшего национального спортивного совета страны и президент Ла Лиги провели встречу, чтобы решить судьбу соревнований в условиях пандемии. В конце концов, руководители испанского футбола решили, что чемпионат 2019/2020 обязательно должен быть доигран.

Руководство римского клуба сообщило, что футболисты и тренерский штаб с пониманием отнеслись к ситуации и согласились отказаться от зарплат на четыре месяца. При этом другие сотрудники "Ромы" будут получать зарплату в полном объеме. Между тем в "Челси" игрокам урежут зарплаты на 10%, главный тренер Фрэнк Лэмпард согласился на 25%.

О трансферных слухах

"Арсенал" ведет активные поиски нового форварда в связи с нежеланием Пьера-Эмерик Обамейянг подписывать новый контракт. Внимание канониров привлек Родриго из "Валенсии", его переход оценивается в 45-50 млн. "Интер" подписал предварительное соглашение с Оливье Жиру, контракт которого с "Челси" истекает в июле. "Барселона" заинтересована в приобретении Тьяго Алькантары из "Баварии", который является воспитанником каталонского клуба. В "Ювентусе" мечтают увидеть Зинедина Зидана на тренерском мостике, туринский клуб готов принять француза уже в ближайшее время, однако согласен и подождать до завершения его контракта с "Реалом".