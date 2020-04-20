  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зарплаты Динамо, проблемы Хачериди и ценник Родригеса. Главные новости за 19 апреля. Аудио
В тренде

Зарплаты Динамо, проблемы Хачериди и ценник Родригеса. Главные новости за 19 апреля. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Информируем о происходящем в мире футбола

Зарплаты Динамо, проблемы Хачериди и ценник Родригеса. Главные новости за 19 апреля. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеРазъяснение Суркиса, цена на Родригеса, благородство Ромы. Главные новости за 19 апреля

Желание Игоря Суркиса прийти к общей позиции по зарплатам в украинских клубах, агрессия Евгения Хачериди и ценник Жерсона Родригеса, но это не все новости футбола. В Бельгии клубы начали тренировки с усиленными мерами безопасности, в Испании планируют доиграть чемпионат, а в "Роме" и "Челси" урезали оклады. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...