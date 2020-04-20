Зарплаты Динамо, проблемы Хачериди и ценник Родригеса. Главные новости за 19 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Желание Игоря Суркиса прийти к общей позиции по зарплатам в украинских клубах, агрессия Евгения Хачериди и ценник Жерсона Родригеса, но это не все новости футбола. В Бельгии клубы начали тренировки с усиленными мерами безопасности, в Испании планируют доиграть чемпионат, а в "Роме" и "Челси" урезали оклады. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.