Зарплаты Динамо, проблемы Хачериди и ценник Родригеса. Главные новости за 19 апреля. Аудио
Информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеРазъяснение Суркиса, цена на Родригеса, благородство Ромы. Главные новости за 19 апреля
Желание Игоря Суркиса прийти к общей позиции по зарплатам в украинских клубах, агрессия Евгения Хачериди и ценник Жерсона Родригеса, но это не все новости футбола. В Бельгии клубы начали тренировки с усиленными мерами безопасности, в Испании планируют доиграть чемпионат, а в "Роме" и "Челси" урезали оклады. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...