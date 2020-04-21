Поддержка для Хачериди, проблемы Черноморца и возвращение Бундеслиги. Главные новости за 20 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 20 апреля

Новые-старые проблемы "Черноморца"

Долги еще с февраля у "моряков". Главный тренер одесского "Черноморца" Остап Маркевич рассказал, что в клубе появились задолжности с финансированием, и как следствие, задержки с выплатой зарплат.

Обжалование удаления Хачериди

Команда украинского легионера направила жалобу в департамент судейства Федерации футбола Беларуси. А именно, возмущение брестчан вызывает целый ряд спорных, по их мнению, решений арбитра. В том числе клуб недоволен скандальным удалением украинского защитника Евгения Хачериди. Отмечается, что все зафиксированные нарушения в отчете коснулись исключительно игроков команды ФК "Динамо-Брест".

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прогнозирует проблемы с финансированием клуба

"В той ситуации, когда чемпионат не играем, спонсоры отказываются от выполнения обязанностей, и имеют на это свои причины. Трудно будет в дальнейшем содержать клуб в том виде, который он имел раньше", - говорит Гельзин. Об уменьшении зарплат пока не сообщается.

А вот львовский Рух уже на 20% сократил зарплаты игрокам

Президент клуба Григорий Козловский сообщил, что это вынужденное решение. Оно было принято на общем собрании руководства и игроков, и на данный момент не является чем-то критическим как для команды, так и для игроков.

В "Александрии" также возможны сокращения зарплат

Гендиректор "горожан" Дмитрий Китаев сообщил о предстоящих переговорах президента клуба Сергея Кузьменко с главным тренером команды Владимиром Шараном по сокращению выплат футболистам на время карантина. Сейчас, по словам менеджера клуба, возникает много нерешенных вопросов.

Футбол в Германии может возобновиться 9 мая

Директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт заявил, что группа медиков разработала план, который включает как командные тренировки, так и футбольные матчи. Это будет касаться не только матчей, но и того, что происходит за футбольным полем. Клубы должны будут взять риск на себя. "Матчи без зрителей не очень зрелищны, но они позволят выжить многим клубам с финансовой точки зрения", - уверен чиновник.

Манчестер Юнайтед не будет бороться за Гарри Кейна

МЮ не сможет подписать футболиста из-за его стоимости. Этим летом манкунианцы не готовы потратить 150 миллионов евро. Даное развитие событий очень устраивает и "Тоттенхэм". Они не хотели продавать своего лидера одному из конкурентов. Их приоритет - трансфер форварда за пределы Англии.