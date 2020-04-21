Отказ МЮ от Кейна и про финансы украинских клубов. Главные новости за 20 апреля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
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Задолженности одесского "Черноморца", проблемы с финансами у "Олимпика" и сокращение зарплат в "Рухе" и "Александрии", но это не все новости футбола. "Динамо-Брест" направило жалобу в департамент судейства Федерации футбола Беларуси, заявление директора Немецкой футбольной лиги и отказ "Манчестер Юнайтед" от форварда "шпор" Гарри Кейна. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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