Отказ МЮ от Кейна и про финансы украинских клубов. Главные новости за 20 апреля. Аудио

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Задолженности одесского "Черноморца", проблемы с финансами у "Олимпика" и сокращение зарплат в "Рухе" и "Александрии", но это не все новости футбола. "Динамо-Брест" направило жалобу в департамент судейства Федерации футбола Беларуси, заявление директора Немецкой футбольной лиги и отказ "Манчестер Юнайтед" от форварда "шпор" Гарри Кейна. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.