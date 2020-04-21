$250 млн Суркиса, тренер из России для Динамо, УПЛ vs Бельгия. ТаТоТаке №141
Где сегодня Артем Яшкин
Михаил Спиваковский и Сергей Болотников разбирают судьбоносное для "Динамо" судебное решение и слова Игоря Суркиса, обсуждают актуальность Дентиньо для "Шахтера".
- Суркисы отсудили деньги у Привата – ждать трансферов?
- Издевательства Суркиса в эфире канала "Футбол"
- Какого именно тренера для "Динамо" советовал Андронов
- Сколько времени нужно командам УПЛ, чтобы набрать форму перед возобновлением чемпионата
- Почему "Шахтер" не отпускает Дентиньо
- Сравниваем показатели УПЛ и чемпионата Бельгии
- Топ-5 тренеров, которые изменили футбол
- Драматическая история Спиваковского о Футбольном менеджере
- Новая загадка в рубрике ШоТоТаке
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...