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$250 млн Суркиса, тренер из России для Динамо, УПЛ vs Бельгия. ТаТоТаке №141

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$250 млн Суркиса, тренер из России для Динамо, УПЛ vs Бельгия. ТаТоТаке №141
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Михаил Спиваковский и Сергей Болотников разбирают судьбоносное для "Динамо" судебное решение и слова Игоря Суркиса, обсуждают актуальность Дентиньо для "Шахтера".

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В статье: Динамо (Киев) Артем Яшкин Шахтер (Донецк) УПЛ Чемпионат Бельгии ТаТоТаке Сергей Болотников Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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