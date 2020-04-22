Интерес к Малиновскому из АПЛ, риск для Эредивизии, мечты Мане. Главные новости за 21 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 21 апреля

Итальянские СМИ сообщают, что лондонский "Вест Хэм" планирует усилить центр поля, поэтому обратил свое внимание на Руслана Малиновского. Недавно ходили слухи о том, что его хочет купить "Фиорентина", однако хавбек заявил, что не планирует в ближайшее время менять клуб. Transfermarkt оценивает Руслана в 11 млн евро, в текущем сезоне он забил восемь голов в 38 матчах.

Европейский футбольный союз провел видеоконференцию между всеми членами, по итогам которой рекомендовал ассоциациям доиграть приостановленный сезон. Впрочем, параллельно разрабатываются дополнительные рекомендации на случай, если какой-лигу не удастся завершить. В частности, в СМИ появилась информация, что места в еврокубках могут быть распределены не по текущим позициям в турнирной таблице, а по рейтингу клубов УЕФА. То есть на примере Украины в Лигу Чемпионов попадет не "Заря", а "Динамо".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально объявил, что на территории страны не будут проходить какие-либо массовые мероприятия до первого сентября. Власти также включили в список таких мероприятий и матчи без зрителей. В таком случае Эредивизие не будет доиграна в рекомендованных УЕФА сроках. Руководство лиги пока не отреагировало на решение правительства.

Президент львовского клуба Григорий Козловский сообщил о деталях строительства футбольной академии своего клуба. В частности, будет построено восемь полей, три из них с искусственным покрытием, одно - с трибунами на пять тысяч зрителей. Обучение в академии "Руха" будет бесплатным, при этом львовский клуб планирует сотрудничать с грандами мирового футбола.

Авторитетный France Football сообщает, что лидер атак "Ливерпуля" Садио Мане не прочь сменить клуб. Точнее сенегалец хотел бы поиграть в "Реале" под руководством Зинедина Зидана. И француз давно настаивает на покупке вингера. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 150 млн евро. В СМИ также регулярно появляются новости о том, кто может заменить Садио в команде Клоппа.

Молодой защитник "Динамо", который после продажи Кадара и вследствие травмы Бурды стал основным в команде Михайличенко рассказал, что после победного молодежного чемпионата мира попросил своего агента подыскать варианты с арендой, ведь он не рассчитывал на место в первой команде "Динамо". По словам Дениса, у него была возможность перейти в один из бельгийских клубов или в "Зарю".