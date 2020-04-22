Академия Руха, советы от УЕФА и попытки Попова уйти в аренду. Главные новости за 21 апреля. Аудио

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Лондонский "Вест Хэм" планирует усилить центр поля Русланом Малиновским, а УЕФА провела видеоконференцию и рекомендовала ассоциациям доиграть приостановленный сезон, но это не все новости футбола. Президент львовского "Руха" раскрыл детали строительства клубной академии, а молодой защитник "Динамо" Денис Попов – варианты с арендой после победного молодежного ЧМ. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.