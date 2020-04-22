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Кабинет министров продлил карантин в Украине

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Кабинет министров продлил карантин в Украине
Новина українською

Правительство приняло решение о продлении карантина в Украине из-за пандемии коронавируса до 11 мая.

Решение принято сегодня на заседании Кабмина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в случае, если ситуация будет благоприятной, то с 11 мая можно будет ослабить карантин.

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"В частности, это открытие парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг и, возможно, другие смягчительные меры", - отметил премьер.

Напомним, что в Украине ограничения из-за пандемии коронавируса были введены 23 марта. А 6 апреля карантин был усилен и продлен до 24 апреля.

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В статье: коронавирус Кабмин карантин
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Источник:
Новое время

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