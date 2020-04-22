Денисов: Не знали, что делать с "Великим футболом"

Генеральный Директор ТК "Футбол" Александр Денисов рассказал, как изменился формат программы "Великий футбол" во время карантина.

"Как и в случае с "Футбол Ньюз", мы не знали, что нам делать с "Великим футболом". Дискуссионную площадку четырех человек в студии на период карантина мы решили приостановить.

Но, что делать или не делать в этой ситуации дальше, тоже был вопрос. И было принято решение сделать один спецвыпуск "Великий футбол – Карантин", и посмотреть, что из этого получится. В течение полутора часов посредством Facetime и Skype я был на связи с Андреем Шевченко, Александром Зинченко и другими спикерами, в студии был Андрей Павелко и этот выпуск очень многим пришелся по душе, был большой позитивный отклик от телезрителей.

После эфира Андрей Шевченко сказал мне, что будет здорово, если этот формат спецвыпуска "Великого футбола" останется, такой информационный формат обязательно нужен болельщикам на время карантина", — отметил Денисов.