Украинский футболист, который получил пожизненный бан за договорняки, предлагает вместе с ним зарабатывать на ставках

Бывший профессиональный футболист Егор Луговой, который был пожизненно дисквалифицирован УАФ за участие в договорных матчах, нашел себя на новом поприще.

Теперь Егор предлагает зарабатывать вместе с ним в Telegram, открыв канал, который специализируется на ставках.

Футболист снялся в пафосном рекламном ролике, в котором предлагает зарабатывать вместе с ним.

Так что, как видим, дисквалификация дисквалификацией, но никакие законы про договорняки не мешают в Украине и дальше зарабатывать деньги на "инсайдах" даже замаравшимся людям.

Напомним, что Луговой, как и еще два игрока ПФК "Сумы" был пожизненно отстранен от футбола в апреле 2019 года, а сам клуб потерял статус профессионального.