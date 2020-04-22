  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинский футболист, который получил пожизненный бан за договорняки, предлагает вместе с ним зарабатывать на ставках
В тренде

Украинский футболист, который получил пожизненный бан за договорняки, предлагает вместе с ним зарабатывать на ставках

Общие новости
(2 голосов)

Егор Луговой продолжает зарабатывать

Украинский футболист, который получил пожизненный бан за договорняки, предлагает вместе с ним зарабатывать на ставках
Новина українською

Бывший профессиональный футболист Егор Луговой, который был пожизненно дисквалифицирован УАФ за участие в договорных матчах, нашел себя на новом поприще.

Теперь Егор предлагает зарабатывать вместе с ним в Telegram, открыв канал, который специализируется на ставках.

Футболист снялся в пафосном рекламном ролике, в котором предлагает зарабатывать вместе с ним.

Так что, как видим, дисквалификация дисквалификацией, но никакие законы про договорняки не мешают в Украине и дальше зарабатывать деньги на "инсайдах" даже замаравшимся людям.

Напомним, что Луговой, как и еще два игрока ПФК "Сумы" был пожизненно отстранен от футбола в апреле 2019 года, а сам клуб потерял статус профессионального.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Егор Луговой
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Tenma7 (Чернигов)
22.04.2020 в 19:31
Сколько пафоса у баночника перволигового...
Ответить
0
0
cavo27
22.04.2020 в 19:26
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации. VIP прогнозы с высокой проходимостью
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
22.04.2020 в 18:50
Это по сути прямое видео доказательство мошенничества для правоохранительных органов. Было бы желание за него взяться, и за его LOH бет (видимо в честь себя назвал). Думаю он еще свое получит за такое на*балово, D.O.L.B.O.E.B
Ответить
+1
0
Федотов Артем (Харьков)
22.04.2020 в 18:03
P.I.D.A.R.A.S
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...