Украинский футболист, который получил пожизненный бан за договорняки, предлагает вместе с ним зарабатывать на ставках
Егор Луговой продолжает зарабатывать
Бывший профессиональный футболист Егор Луговой, который был пожизненно дисквалифицирован УАФ за участие в договорных матчах, нашел себя на новом поприще.
Теперь Егор предлагает зарабатывать вместе с ним в Telegram, открыв канал, который специализируется на ставках.
Футболист снялся в пафосном рекламном ролике, в котором предлагает зарабатывать вместе с ним.
Так что, как видим, дисквалификация дисквалификацией, но никакие законы про договорняки не мешают в Украине и дальше зарабатывать деньги на "инсайдах" даже замаравшимся людям.
Напомним, что Луговой, как и еще два игрока ПФК "Сумы" был пожизненно отстранен от футбола в апреле 2019 года, а сам клуб потерял статус профессионального.