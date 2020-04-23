Конфликт Козловского и ПФЛ, назначения Кучука и Йовичевича. Главные новости за 22 апреля
А также Украина в рейтинге экспорта футболистов и планы УЕФА на сезон
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 22 апреля
ПФЛ ответила на обвинения Козловского
Президент ФК "Рух" вновь раскритиковал официальные мячи Select, которыми играют в Первой лиге. Однако его заявление в одном из интервью не осталась незамеченным Профессиональной футбольной лигой. В официальном ответе ПФЛ дала комментарий каждому тезису Григория Козловского, в частности, отметив, что качество мячей Select соответствует стандартам ФИФА, а также объяснила на каких именно условиях лига сотрудничает с компанией (поставка 100 мячей каждому клубу в течение трех лет). ПФЛ требует от Козловского опровергнуть свои заявления, иначе будет суд.
Карпаты выдвинули своего кандидата на пост президента УПЛ
Львовский клуб "сделал ставку" на своего бывшего вице-президента и агента Олега Смалийчука. Однако УПЛ заявку "Карпат" не приняла, объяснив свое решение нарушением сроков. Кандидаты должны выдвигаться минимум за десять дней до выборов, нынешние же назначены на 27-е апреля. С другой стороны, процедура, скорее всего, будет перенесена из-за карантина, поэтому кандидатуру Смалийчук все же могут зарегистрировать. Сейчас кандидат остается один - председатель Львовской федерации футбола Александр Шевченко.
Украина – 16-я в мире по "экспорту" футболистов
По данным футбольной аналитической обсерватории CIES, в 2019 году за рубежом выступали 250 игроков с украинским паспортом. Это - 16-й показатель в мире. Лидируют по этому показателю бразильцы, который играют в других странах 1600. Далее следуют французы - 1027, аргентинцы - 972, англичане - 565, испанцы - 559, сербы - 521, немцы - 480, колумбийцы - 467, хорваты - 446 и нигерийцы - 399.
Стали известны планы УЕФА на сезон
По данным AS, во время онлайн-встречи УЕФА с европейским ассоциациями Союз сообщил последним, что национальные чемпионаты должны быть закончены до конца июля. А уже в августе будут доиграны еврокубки текущего сезона, решающие этапы которых будут состоять из одного матча. Впрочем, если какая-то страна не будет вкладываться в сроки, ей будет предоставлено дополнительное время.
Швеция объявила дату начала чемпионата
Шведский футбольный союз объявил, что чемпионат в высшем дивизионе страны начнется 14 июня. Более того - команды будут играть со зрителями на трибунах. Впрочем, решение может быть изменено в зависимости от ситуации. Соревнования в Швеции, которая играет по системе весна-осень, должны были начаться в апреле, однако из-за эпидемии были отсрочены.
Леонид Кучук получил работу на родине
Известный в Украине белорусский специалист назначен главным тренером минского "Динамо". Столичный клуб прошлый сезон завершил на четвертом месте, а в текущем после пяти сыгранных туров идет на 12-м. Кучук, напомним, в Украине работал в киевском "Арсенале", каменской "Стали" и львовском "Рухе". Под его руководством последний завершил первую часть сезона в Первой лиге в качестве лидера.
Йовичевич получил повышение
Еще один не чужой для Украины тренер сменил работу. Игор Йовичевич, который возглавлял "Карпаты" в сезоне 2014/15, а сейчас работал с молодежью загребского "Динамо", стал главным тренером первой команды хорватского гранда. Он сменил на посту Ненада Бьелицу, под руководством которого "Динамо" в текущем сезоне едва не пробился в плей-офф Лиги Чемпионов, набрав на групповом этапе пять очков (две ничьих с "Шахтером").
СМИ отправляют Коутиньо в Лондон
По данным испанских журналистов, "Челси" стал фаворитом в борьбе за бразильского полузащитника "Барселоны". Филиппе сам хочет вернуться в Англию, на этом и хочет сыграть лондонский клуб. Каталонцы планируют заработать на его трансфере 80-90 миллионов, чтобы получить средства для покупки Лаутаро Мартинеса, однако "Челси" рассчитывает сбить цену.
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