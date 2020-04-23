Шведы возобновят чемпионат, босс Руха жалуется на мячи. Главные новости за 22 апреля. Аудио

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Президент "Руха" Григорий Козловский жалуется на качество мячей Select, а "Карпаты" выдвигают Олега Смалийчука на пост президента УПЛ и получают отказ, но это не все новости футбола. Шведский футбольный союз объявляет о начале чемпионата страны летом и с болельщиками на трибунах, а минское и загребское "Динамо" получили новых наставников – Леонида Кучука и Игора Йовичевича соответственно. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.