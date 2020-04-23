Сказка о потерянном времени, или Футбольный мусор

Вот вы говорили: изменения в правилах футбола. Ну ладно, не вы – я говорил.

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Кабы я был царь ФИФА, то начинал бы изменения непременно со времени матча. Ведь, если говорить об изначальных составляющих игры, то, на мой взгляд, безнадежно устарело именно это: продолжительность тайма – 45 минут "грязного" времени плюс несколько минут, компенсированных арбитром.

Почему? Да хотя бы потому, что в разных матчах на выходе мы имеем совершенно различное время собственно игры в футбол – когда мяч находится в игре. И варьируется оно, по сути, произвольно. И зависит от множества случайных факторов.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько реального времени из этих 45 минут футболисты играют, за вычетом всех естественных и вынужденных пауз? Так я Вам скажу: не более получаса. Редко когда удается удержать мяч в игре дольше в течение тайма. То есть, целую треть игрового времени фактически составляет время неигровое.

Откуда дровишки? В бытность мою ведущим футбольной программы на одесском ТВ мы регулярно использовали в ней съемки клубного видеооператора "Черноморца". Они были техническими: тренеру для разбора полетов нужна игра, а весь "мусор" оставался за кадром. Так вот, как правило, хронометраж тайма умещался в пределы 30 минут – сторона кассеты.

Ради интереса, отсмотрел как-то с секундомером в руке финал последнего Чемпионата мира. Вроде как своеобразный эталон футбольного матча, хотя кое-кто с этим и поспорит, наверняка. Оба тайма получились по 28 с половиной минут. Довольно редкое и абсолютно случайное совпадение. Но смысл в том, что реальное время игры за прошедшие 15 лет не поменялось.

Теперь поглядим, что у нас происходит с "грязным" временем". Ну, допустим, оставим в покое неизбежные естественные паузы непосредственно перед вводом мяча в игру. Но и они, согласитесь, бывают разными. Кто-то спешит, а кто-то намеренно тянет время и сбивает темп. То есть, пресловутая "игра по счету" безусловно отражается на реальном времени игры.

Иногда судьи за это даже наказывают предупреждением. А толку-то от этого сопернику, особенно в последние минуты? Покамест я с вами шутю, поезд на Воркутю уже давно тю-тю. Или Вы думаете, что и это время компенсируется арбитром? Блажен, кто верует. Насколько мне известно, речь идет лишь о паузах вынужденных.

К последним относятся замены, оказание медицинской помощи (если оно затянулось) и "форс-мажорные" ситуации. Поправьте и дополните меня, если я заблуждаюсь, знатоки судейства, имеющие его практику.

По большому счету, "грязное" время поощряет антифутбол. Когда вместо игры в мяч мы наблюдаем стремление любой ценой уйти от нее и побыстрее ее закончить. Да, это бывает не слишком часто. Но и не настолько редко, чтобы закрыть на это глаза и махнуть рукой. И называть это неотъемлемой частью игры – от лукавого. Мы ведь хотим смотреть футбол, не правда ли?

Вот лично Вам что интереснее смотреть? Как убивают время, или как стремятся изменить результат и ищут пути к воротам (а соперник, в свою очередь, эти атаки грамотно разрушает). В зависимости от того, за кого Вы болеете? Тогда Вы любите не футбол, а ту или иную команду. Но попробуйте от нее абстрагироваться. Выйдите за рамки счета на табло.

Лично я не в восторге от нервной агонии матча, когда борешься не только с соперником, но и с ускользающим, как песок меж пальцев, временем. Ибо от этого страдает, прежде всего, сама игра.

Вызывает вопросы и сам механизм компенсации времени. Четким и бесперебойным его никак не назовешь. На самом деле, слишком многое зависит от человеческого фактора. При условно одинаковом количестве временных пауз в игре разные судьи умудряются компенсировать не одинаковое количество времени. Сколько раз они нас этим удивляли?

А кто-нибудь задавался вопросом: сколько времени уходит на наведение порядка перед исполнением опасных стандартов? И ведь всякий раз по-разному. К примеру, завелись двое соперников между собой – арбитр сначала их увещевает, потом раздает карточки, потом снова убеждается, что "стенка" выстроена по фэн-шую…

А разговоры с судьей, а удаления – когда игроки покидают поле с разной скоростью, а празднование голов, в конце концов? Меня однажды жена спросила: а пока они там обнимаются, время хоть останавливают? Чем застала врасплох. Вот Вы как думаете? Знакомый арбитр так ничего определенно и не прояснил. В смысле: надо бы, но вряд ли, и все такое…

Во всяком случае, о четкой и однозначной установке компенсировать время обнимашек и поздравляшек ничего не слышал. Может быть, Вам больше повезло? То есть, в принципе, можно облобызать камеру, пользуясь случаем, передать привет бабушке, после чего поиграть в догонялки с партнерами и устроить легкую групповуху или пляски народов мира…

А маленькие часики смеются: тик-так.

Ни о чем не жалей и играй просто так.

Назовите это все неповторимым духом футбола, без которого он перестанет быть футболом, и тогда мы уподобимся первобытным дикарям, поклоняющимся этому духу. Азохен вей, товарищи бояре! Не пора ли хронометражу футбольного матча элементарно соответствовать духу времени, в которое мы живем? И в котором каждая секунда на счету.

А тут на ветер швыряются минутами, если в совокупности просчитать. И, что самое бестолковое, – непредсказуемым их количеством, всякий раз другим.

О компенсированном времени разговор особый. Пример из того же финального матча. Если в первом тайме из компенсированных двух минут мяч был в игре лишь полминуты, то во втором – две с половиной из трех. Понимаю, так сложилось. Но каков тогда смысл этой компенсации, когда ее можно благополучно "съесть"? Или надеяться на везение?

Разумеется, в масштабах 90 минут все это может показаться фигней, в сравнении с мировой революцией. Но Вы только вдумайтесь, насколько безалаберно устроено время игры в футболе. А ведь это составная часть его базиса. Постулат: тайм длится 45 минут – звучит гордо. А шо мы таки-имеем с этого тайма? А Вы говорите: офсайд…

Вам хочется предложениев? Их есть у меня! "Чистое" время: два тайма по 30 минут. Хуже точно не будет. Да и в общем, времени вряд ли ощутимо больше займет. Зато это будет гарантированное и стандартное, воистину регламентированное, чисто конкретное время игры. А не как дядя со свистком решит.

Как по мне, не должен судья влиять на продолжительность матча. По определению. С другой стороны, лишних хлопот у него поубавится. И можно будет больше сконцентрироваться на игре. Пусть даже он вам скажет, что это время спинным мозгом чувствует. Ничего, зато нам так спокойнее будет. И, к слову, меньше поводов для недовольства судейством.

Словом, была б моя воля, я бы начал с устранения бардака со временем футбольного матча. А дальше поглядел бы. Как там было, у Высоцкого?

Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, -

Я б засосал стакан - и в Ватикан!