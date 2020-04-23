Вопрос жизни и смерти. Почему трагедии на футбольном поле все еще случаются?

Как-то один из самых успешных и уважаемых тренеров Британии Билл Шенкли сказал – "Многие говорят, что футбол – это вопрос жизни и смерти. Это полная ерунда. Футбол гораздо важнее". Конечно, его слова нельзя воспринимать буквально, тем не менее, в игре миллионов часто случаются трагедии, явления редкие, но не исключительные, и футболисты умирают прямо на поле. После Второй мировой войны в профессиональном футболе зафиксировано более 60 случаев смерти игроков на поле.

Причем, с 2000-х годов появляется все больше подобных трагедий, возможно из-за нагрузок и высокой интенсивности, не секрет, что темп игры заметно растет. Более 40 смертей игроков в профессиональном футболе можно насчитать с 2000-го года.

Из последних случаев огромный резонанс вызвала кончина 25-летнего Пьермарио Морозини. В первом тайме на 31 минуте выездного матча Серии B сезона 2011/12 "Ливорно" против "Пескары" итальянский игрок потерял сознание, упал на газон и не смог встать самостоятельно. Перед тем как потерять сознание, он трижды безуспешно пытался подняться на ноги. Доктор "Пескары" Андреа Де Блази утверждал, что Пьермарио умер прямо на стадионе.

В 2016-м году камерунский хавбек "Динамо" Бухарест Патрик Экенг Экенг только вышел на замену в матче чемпионата Румынии, потерял сознание, его доставили в больницу, где игрок умер от кардиогенного шока. Шейк Тьоте погиб в 2017-м в клубе "Бэйцзин Энтерпрайзес" в чемпионате Китая, правда, не в матче, а на тренировке он потерял сознание, врачи так и не смогли помочь игроку. Все эти смерти связывают с нагрузкой на сердце.

К огромному сожалению, подобная трагическая участь не обошла и Украину. Наиболее известна смерть вратаря Сергея Перхуна, одного из самых перспективных игроков своего поколения. В 2001-м году Перхун выступал за московский ЦСКА и в игре с "Анжи" столкнулся с Будуном Будуновым, который также получил серьезную травму. А вот 23-летний голкипер умер от отека мозга.

Меньше мы знаем про 17-летнего футболиста киевского "Арсенала" Андрея Павицкого. Юный игрок умер от врожденного порока сердца, выступал он за футбольную команду "Арсенал-2". Специальная комиссия Федерации футбола Украины расследовала обстоятельства смерти Павицкого и выяснилось, что футболисту были противопоказаны тренировки в общей группе. Врач "Арсенала" по неизвестным причинам проигнорировал эти рекомендации, дав согласие на его участие в предсезонном сборе.

Андрей Павицкий умер в Крыму, где проходили сборы, 29 февраля 2004-го года. В контрольной игре футболист внезапно упал на поле, без какого-либо игрового столкновения. Главный тренер команды Виктор Ищенко сразу остановил матч, а врач и массажист команды попытались оказать Павицкому первую помощь. Немедленно была вызвана машина скорой помощи, но врачам не удалось спасти жизнь футболиста.

Специальная экспертная комиссия пришла к заключению, что причиной смерти игрока "Арсенала" стало отсутствие подробной информации о состоянии здоровья футболиста, отсутствие надлежащего контроля за планом индивидуальных тренировок со стороны главного тренера Виктора Ищенко и врача команды, а также неисполнение рекомендаций центра спортивной медицины.

Тут же необходимо вспомнить и смерть грузинского нападающего киевского "Арсенала" в том же 2004-м году. Шалва Апхазава умер во сне от сердечной недостаточности, ему было всего 23 года.

Это кажется невероятным, но был и третий погибший игрок в футболке "Арсенала". 19-летний Олег Гричак умер прямо на поле, играя за молодежный состав киевских "канониров". В феврале 2011-го клуб Второй лиги "Еднисть" (Плиски) встречался в контрольном поединке с молодежным составом "Арсенала". Гричак был защитником "Едности", но в этом матче сыграл за "канониров", поскольку находился на просмотре в столичной команде. Олег вошел в игру во втором тайме и успел отбегать лишь 13 минут, после чего ему внезапно стало плохо. Гричак умер, не приходя в себя.

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Еще один случай смерти украинского игрока произошел в 2014-м году, Павел Ткаченко умер прямо во время тренировочных сборов, хотя до этого на здоровье никогда не жаловался. 17 января тренировка молодежной команды ФК "Севастополь" закончилось трагедией.

Тогда сообщалось, что Павел никогда не жаловался на здоровье, не болел, регулярно проходил углубленное медобследование. Несчастье случилось на территории спорткомплекса "Скиф" в селе Новопавловка (Бахчисарайский район), где ребята тренировались после зимнего отпуска. Павел неожиданно упал во время матча. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

У молодого игрока опять же возникли проблемы с сердцем. В свои 16 лет его часто вызывали в юношескую сборную Украины. За "Севастополь" Павел Ткаченко играл с 2011 года.

Конечно, нельзя не вспомнить и про Андрея Баля, всегда самоотверженного игрока и настоящего бойца. Легендарный защитник "Динамо" Киев уже завершил карьеру футболиста, успел поработать тренером, селекционером и организатором, однако смерть настигла Баля именно на футбольном поле. В 2014-м Андрей Михайлович скончался во время матча ветеранских команд на стадионе им. Банникова. Ему навсегда осталось 56 лет.

Смертность на поле резко выросла в 21-м веке, поскольку от футболистов требуют невероятного, интенсивность противостояний растет, ставки высоки, и организм не всегда справляется с физическими нагрузками. Считается, что игрок нормально отработал в матче и выложился полностью, если пробежал не менее десяти километров, плюс физическая борьба и столкновения, а также невероятное нервное напряжение. Часто команды играют через два дня на третий, почти нет времени на восстановление, а после карантина этим летом, скорее всего, футболисты вынуждены будут играть в очень плотном графике, чтобы завершить сезон 2019/20.

Однако нельзя забывать, что возможности человеческого организма не беспредельны, даже у абсолютно здорового человека случаются сбои, следствие этого трагические смерти, а также травмы и увечья. Травмы игроков еще одна беда современного футбола, невозможно найти хоть один пример профессионального футболиста, которого минула бы такая участь. Но это уже совсем другая история.