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Мандзюк рассказал и показал, почему завязал с футболом в 28 лет – ФОТО не для слабонервных

Общие новости
(1 голосов)

Спорт бывает очень жесток

Мандзюк рассказал и показал, почему завязал с футболом в 28 лет – ФОТО не для слабонервных
Новина українською

Бывший защитник "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Виталий Мандзюк рассказал, почему завершил карьеру в 28 лет.

"В тот момент, когда казалось, что ты находишься на коне и на пике карьеры – все это перечеркнула травма колена. На левом колене стерся хрящ, я делал многочисленные операции, которые ничего не дали. Я 3 года восстанавливался у ведущих специалистов мира, но не сумел вернуться на поле. Физическая боль была ничем по сравнению с тем, как это было трудно психологически. Было больно ходить, не говоря уже о спорте.

Врачи сказали – ты должен прекратить себя мучить, перестать жить мечтой, что вернешься в спорт. Я каждый день вставал и шел тренироваться. Да, я не вернулся в большой спорт, но вышел победителем из этой ситуации, ведь болты в колене не смогли меня сломать. Сегодня я делаю такие вещи, которые здоровый человек не может повторить. Нет ничего невозможного", – написал Мандзюк в Instagram, прикрепив несколько ужасных кадров травмированного колена.

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Напомним, Мандзюк дебютировал на профессиональном уровне в "Динамо", после чего выступал за киевский "Арсенал" и "Днепр". В его активе – 24 матча и 1 гол за национальную сборную Украины.

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В статье: Виталий Мандзюк
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Комментарии (3)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.04.2020 в 00:22
Жаль парня...
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+1
0
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Инспектор ( )
23.04.2020 в 23:54
А где жена?
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0
-2
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.04.2020 в 00:22
Ну как бы сарказм не очень в тему...
Ответить
+1
0


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